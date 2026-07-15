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Juventus, Spalletti a caccia di rinforzi: Kessié sempre più vicino, crollano le quote (1,58) per l’ivoriano

Vincenzo Letizia 15 Luglio 2026 0 54 sec read

ROMA – La Juventus sta cercando nel calciomercato la chiave per mettere nelle mani di Luciano Spalletti una squadra capace di riscattarsi dopo le delusioni della scorsa stagione. Sempre più viva la pista che porta al ritorno in Italia, con la maglia bianconera, del centrocampista ivoriano Frank Kessié, ex Milan e Atalanta. Come riporta Agipronews, ci credono anche i bookmaker e, sulla lavagna di Snai e Sisal, crolla da 3,00 a 1,58 il trasferimento a Torino del calciatore, attualmente svincolato dopo tre stagioni in Arabia Saudita nel Al-Ahli. Non basta il centrocampo, i rinforzi servono anche in attacco e difesa: nel reparto offensivo è ancora calda l’ipotesi Kolo Muani-bis dopo i sei mesi convincenti alla Juventus, nel 2025, e una stagione deludente al Tottenham. Il ritorno in bianconero dal Psg paga 1,85, stessa quota per il colpo difensivo che indossa la maglia bianconera dell’Udinese e ha il volto di Oumar Solet. Basteranno questi colpi per mettere le mani su quello Scudetto che alla Continassa manca dal 2020? Missione complicata secondo i betting analyst: il titolo numero 37 è proposto a 5,50 su William Hill, dietro alla conferma dell’Inter, vista a 1,90.

DVA/Agipro

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Vincenzo Letizia
Vincenzo Letizia, giornalista sportivo napoletano classe 1972, ha collaborato con numerose testate nazionali e locali, tra cui Il Golfo, Il Tempo, La Verità, Cronache di Napoli e Il Corriere di Caserta. Ha raccontato il calcio in radio e in TV, partecipando a trasmissioni come Campania Sport, Pane e Pallone, Area Azzurri e ideando format come PianetAzzurro TV. Dirige il portale sportivo pianetazzurro.it e coordina progetti editoriali dedicati all’informazione e al territorio. Accanto al lavoro giornalistico coltiva la scrittura creativa: ama il mare, la montagna, la natura e il punto esatto in cui sogno e nostalgia si trasformano in poesia.
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