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Starace a Stile TV: “Mertens è eccezionale e vi dico di Taglialatela…”

Vincenzo Letizia 15 Luglio 2026 0 1 min read

A Stile TV nel corso della trasmissione “Salite sulla giostra” di Raffaele Auriemma è intervenuto Tommaso Starace, storico magazziniere del Napoli: “Avevo pensato di portare mia nipote quest’anno in ritiro col Napoli. Credo che andrò ad inizio ritiro, un paio di giorni. 

I ritiri sono sempre uguali, ci sono gli stessi problemi, distanti da casa, bisogna lasciare i figli e vivere con i ragazzi. E’ un dramma per tutti, i calciatori devono correre, perdere perso e noi dobbiamo stare lontani dalla famiglia. Ricordo che freddo a Brusson! A Molveno fu bello, un lago bellissimo, quello fu un bellissimo ritiro. Di Molveno ho un bellissimo ricordo dal punto di vista umano, c’era il medico del paese che veniva a fare le pulizie negli spogliatoi, oggi non sarebbe possibile una cosa del genere. C’era Ranieri come allenatore, il nostro lord, era il primo anno senza Maradona. 

Sono legato a tutti gli allenatori che sono passati a Napoli. Sono legato a tutti i calciatori, Taglialatela non andava in campo se non gli aggiustavo la maglia come piaceva a lui. Mertens mi imita come farei io, lui è un fratello minore per me, è eccezionale quel ragazzo.

Inghilterra-Argentina stasera, speriamo bene, io sono per l’Argentina che merita. Quando si giocò Italia-Argentina ero in campo, ma non fatemi domande strane! Tifavo l’Italia, hanno dato colpa ai tifosi, ma la verità è che se non segni non vinci. 

Allegri è stato un grande giocatore, speriamo che sia anche un grande allenatore. De Laurentiis è eccezionale e speriamo che Allegri farà grandi cose. Vincere è sempre difficile, ma ci proveremo anche quest’anno”. 

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Vincenzo Letizia
Vincenzo Letizia, giornalista sportivo napoletano classe 1972, ha collaborato con numerose testate nazionali e locali, tra cui Il Golfo, Il Tempo, La Verità, Cronache di Napoli e Il Corriere di Caserta. Ha raccontato il calcio in radio e in TV, partecipando a trasmissioni come Campania Sport, Pane e Pallone, Area Azzurri e ideando format come PianetAzzurro TV. Dirige il portale sportivo pianetazzurro.it e coordina progetti editoriali dedicati all’informazione e al territorio. Accanto al lavoro giornalistico coltiva la scrittura creativa: ama il mare, la montagna, la natura e il punto esatto in cui sogno e nostalgia si trasformano in poesia.
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