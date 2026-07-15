LA CURIOSITÀ – Una foto del ’59 in dono a Luis Vinicio «Con lui pagine bellissime di questi 100 anni»

Nel giorno della presentazione di Max Allegri due ex azzurri, Roberto Amodio e Gianni Improta, e il super tifoso Serafino Ciaravola hanno fatto visita a Luis Vinicio, ex bomber e allenatore azzurro. Il 94enne brasiliano, rimasto a vivere sulla collina di Posillipo al termine della carriera, ha ricevuto una foto del Napoli che giocò la prima partita al San Paolo il 6 dicembre 1959. Vinicio era in campo, la gara finì 2-1 per gli azzurri con la sua rete decisiva. Nel 1975 il Napoli da lui avrebbe sfiorato per la prima volta nella sua storia lo scudetto. «È stato un grande onore incontrare un maestro del calcio e rendergli omaggio in occasione del centenario azzurro: di questa storia lui ha scritto pagine bellissime» ha detto Ciaravola.
Fonte: Il Mattino