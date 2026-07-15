NEWS

LA CURIOSITÀ – Una foto del ’59 in dono a Luis Vinicio «Con lui pagine bellissime di questi 100 anni»

Vincenzo Letizia 15 Luglio 2026 0 37 sec read

Nel giorno della presentazione di Max Allegri due ex azzurri, Roberto Amodio e Gianni Improta, e il super tifoso Serafino Ciaravola hanno fatto visita a Luis Vinicio, ex bomber e allenatore azzurro. Il 94enne brasiliano, rimasto a vivere sulla collina di Posillipo al termine della carriera, ha ricevuto una foto del Napoli che giocò la prima partita al San Paolo il 6 dicembre 1959. Vinicio era in campo, la gara finì 2-1 per gli azzurri con la sua rete decisiva. Nel 1975 il Napoli da lui avrebbe sfiorato per la prima volta nella sua storia lo scudetto. «È stato un grande onore incontrare un maestro del calcio e rendergli omaggio in occasione del centenario azzurro: di questa storia lui ha scritto pagine bellissime» ha detto Ciaravola.

Fonte: Il Mattino

avatar dell'autore
Vincenzo Letizia
Vincenzo Letizia, giornalista sportivo napoletano classe 1972, ha collaborato con numerose testate nazionali e locali, tra cui Il Golfo, Il Tempo, La Verità, Cronache di Napoli e Il Corriere di Caserta. Ha raccontato il calcio in radio e in TV, partecipando a trasmissioni come Campania Sport, Pane e Pallone, Area Azzurri e ideando format come PianetAzzurro TV. Dirige il portale sportivo pianetazzurro.it e coordina progetti editoriali dedicati all’informazione e al territorio. Accanto al lavoro giornalistico coltiva la scrittura creativa: ama il mare, la montagna, la natura e il punto esatto in cui sogno e nostalgia si trasformano in poesia.
Vedi la biografia completa
Tags :

Vincenzo Letizia

View More Posts

Vincenzo Letizia, giornalista sportivo napoletano classe 1972, ha collaborato con numerose testate nazionali e locali, tra cui Il Golfo, Il Tempo, La Verità, Cronache di Napoli e Il Corriere di Caserta. Ha raccontato il calcio in radio e in TV, partecipando a trasmissioni come Campania Sport, Pane e Pallone, Area Azzurri e ideando format come PianetAzzurro TV. Dirige il portale sportivo pianetazzurro.it e coordina progetti editoriali dedicati all’informazione e al territorio. Accanto al lavoro giornalistico coltiva la scrittura creativa: ama il mare, la montagna, la natura e il punto esatto in cui sogno e nostalgia si trasformano in poesia.

Chiariello. “Presidente, punti sul settore giovanile del Napoli e metta i responsabili attuali, in condizione di operare per il meglio, non permettiamo alle squadre del Nord di portar via i ostri migliori talenti”

Il giornalista Umberto Chiariello ha scritto sul suo profilo Fb un post riferendosi al settore giovanile del Napoli e ad alcuni giovani presenti nel panorama […]

11 Gennaio 2016 0 2 min read

IL SALISCENDI: Neres illumina, Hojlund si spegne

“Il Saliscendi” è la rubrica che ogni settimana prende la squadra e la osserva da vicino, come farebbe un vecchio cronista appoggiato alla balaustra del […]

25 Novembre 2025 0 1 min read

Bigon: “Ci teniamo stretto Zapata, Rafael è sereno”

Per il Napoli è già tempo di mettersi alle spalle il successo contro il Sassuolo, tra due giorni c’è l’Europa League. Con una qualificazione già […]

24 Febbraio 2015 0 1 min read

Nazionale: Mancini si dimette da ct dell’Italia

Roberto Mancini si dimette da commissario tecnico della nazionale italiana, lo conferma la Federazione Italiana Giuoco Calcio che “comunica di aver preso atto delle dimissioni […]

13 Agosto 2023 0 40 sec read
Segui il canale PianetAzzurro.it su WhatsApp, clicca qui