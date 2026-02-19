LE ALTRE DI A

Recupero di serie A -Milan vs Como 1- 1, i rossoneri guadagnano un solo punto sui cugini, oggi a +7

Armando Fico 19 Febbraio 2026 0 31 sec read

Non è andato oltre il pari per 1 a 1, il Milan di Allegri, ieri nel recupero della 24esima giornata, contro il Como, a San Siro. Grazie ad un erroraccio del portiere Maignan, i lariani erano passati in vantaggio con Nico Paz ma poi, nel secondo tempo Leao, con un pallonetto magistrale da fuori area, è riuscito a rimediare il pareggio che è rimasto fino al termine del match. Due punti persi per i rossoneri nella rincorsa all’Inter che oggi è distante sette punti, un vantaggio non indifferente, seppur, a breve,  ci sarà il derby della Madonnina. Il finale della gara è stato incandescente, con Allegri, espulso per le continue proteste, dall’arbitro Mariani.

Armando Fico

