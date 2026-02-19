FRANK ANGUISSA – il centrocampista camerunense fissa la data del rientro per la partita del Bentegodi col Verona del 28 febbraio

Frank Zambo Anguissa manca dal terreno di gioco da tre mesi, per via dell’infortunio, causato da una lesione di alto grado al bicipite femorale della coscia sinistra, rimediata, a novembre scorso, nel ritiro con il Camerun. Il suo recupero è slittato di giorno in giono, a causa di un spraggiunto dolore alla schiena ma adesso l’azzurro ha fissato, finalmente, il suo probabile reinserimento nel gruppo, per fine mese, ovvero per la partita del Bentegodi contro gli scaligeri, in calendario sabato 28, alle ore 18, oppure, al massimo, contro il Torino, al Maradona nel giorno della festa della donna. La sua mancanza, in questo periodo, si è notata moltissimo, con lui in campo, è tutta un’alttra musica, nella zona mediana. Probabilmente, se Anguissa fosse stato presente, tanti gol non li avremmo presi. Ma è inutile piangerci sopra, occorre solo guardare avannti per centrare l‘ultimo obiettivo rimasto, quello del piazzamento tra le prime quattro. Conte spera che questa catena di lunghi infortuni si spezzi, una volta per tutte. Essere riuscito a tenere il Napoli lassù, al terzo posto, senza aver a disposizione gente come De Bruyne, Anguissa, Neres, Gilmour Di Lorenzo, Mc Tominay e Rrahmani è stata una vera imnpresa. Domenica pomeriggio, a Bergamo con l’Atalanta, l’allenatore azzurro sta pensando di schierare, da titolare, in mezzo al campo, Billy Gilmour, appena rientrato, assieme a Lobotka e forse Mc Tominay.