NewsMix24

CHAMPIONS LEAGUE – Molto male le compagini italiane impegnate nei playoff di andata della massima competizione europea, tutte sconfitte

Armando Fico 19 Febbraio 2026 0 31 sec read

Per i playoff di Champions, ieri sera, anche l’Inter è uscita sconfitta, in Norvegia, contro il modesto Bodo Glint, per 3 a 1, e si aggiunge alla disfatta della Juve ,in Turchia e al ko dell’Atalanta, in Germania. Insomma il calcio italiano  esce con le ossa rotte dall’Europa che conta. Incredibile, ben 3 italiane su 3 battute nei sedicesimi della manifestazione continentale più prestigiosa. Neanche il più pessimista avrebbe mai immginato una tale figuraccia.Cammino verso gli ottavi, quindi, abbastanza complicato per le nostre squadre, in particolare per i bisanconeri di Luciano Spalletti che dovrebbero vincere il ritorno col Galatasaray, allo Stsadium, con quattro reti di scarto. La vedo molto dura. 

Tags :

Armando Fico

View More Posts

Inter-Milan, Mancio sfida Balo: va in scena il derby del cuore


Inter-Milan, Mancio sfida Balo: va in scena il derby del cuore

Proprio nella stracittadina l’allenatore nerazzurro e l’attaccante rossonero si troveranno di fronte per la prima volta da avversari. Loro, che hanno condiviso tante esperienze insieme, quasi da padre e figlio, prima a Milano e poi a Manchester

Parole chiave: Mario Balotelli, Roberto Mancini, Inter, Milan, Serie A 2015-2016, Manchester City, derby di Milano
12 Settembre 2015 0 2 min read

Roma, sollievo Doumbia: nessuna lesione


Roma, sollievo Doumbia: nessuna lesione

L’attaccante ivoriano, sostituito nella ripresa della gara col Genoa, ha effettuato in mattinata esami strumentali che non hanno evidenziato lesioni muscolari. Ottimismo per la trasferta di sabato a San Siro col Milan

Parole chiave: Fan Club, Roma, Seydou Doumbia,
5 Maggio 2015 0 32 sec read

Nazionale, i convocati per i playoff

Questa la lista completa: Alessio Cragno (Cagliari), Gianluigi Donnarumma (Paris Saint Germain), Pierluigi Gollini (Tottenham), Salvatore Sirigu (Genoa); Difensori: Francesco Acerbi (Lazio), Alessandro Bastoni (Inter), […]

18 Marzo 2022 0 33 sec read

Bel Napoli, ma vince il Barça 2-1: decide Rakitic

1 Gennaio 1970 0 24 sec read
Segui il canale PianetAzzurro.it su WhatsApp, clicca qui