CHAMPIONS LEAGUE – Molto male le compagini italiane impegnate nei playoff di andata della massima competizione europea, tutte sconfitte

Inter-Milan, Mancio sfida Balo: va in scena il derby del cuore Proprio nella stracittadina l’allenatore nerazzurro e l’attaccante rossonero si troveranno di fronte per la prima volta da avversari. Loro, che hanno condiviso tante esperienze insieme, quasi da padre e figlio, prima a Milano e poi a Manchester Parole chiave: Mario Balotelli, Roberto Mancini, Inter, Milan, Serie A 2015-2016, Manchester City, derby di Milano