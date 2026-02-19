CHAMPIONS LEAGUE – Molto male le compagini italiane impegnate nei playoff di andata della massima competizione europea, tutte sconfitte

Per i playoff di Champions, ieri sera, anche l’Inter è uscita sconfitta, in Norvegia, contro il modesto Bodo Glint, per 3 a 1, e si aggiunge alla disfatta della Juve ,in Turchia e al ko dell’Atalanta, in Germania. Insomma il calcio italiano esce con le ossa rotte dall’Europa che conta. Incredibile, ben 3 italiane su 3 battute nei sedicesimi della manifestazione continentale più prestigiosa. Neanche il più pessimista avrebbe mai immginato una tale figuraccia.Cammino verso gli ottavi, quindi, abbastanza complicato per le nostre squadre, in particolare per i bisanconeri di Luciano Spalletti che dovrebbero vincere il ritorno col Galatasaray, allo Stsadium, con quattro reti di scarto. La vedo molto dura.