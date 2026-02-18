Calcio italiano, notte fonda in Champions: serve una rivoluzione culturale

L’Europa ci guarda (e ci giudica)

C’è un momento, nelle stagioni europee, in cui le scuse finiscono e resta soltanto lo specchio. E lo specchio, stavolta, rimanda un’immagine sbiadita, quasi imbarazzante. Dopo l’uscita del Napoli ai gironi, l’ultimo giro di giostra è stato un rosario di schiaffi: Borussia Dortmund – Atalanta 2-0, Galatasaray – Juventus 5-2, Bodø/Glimt – Inter 3-1.

Tre partite, tre sentenze. E nessuna attenuante.

Il divario non è tecnico: è culturale

Sarebbe comodo rifugiarsi nella solita retorica: “i campionati del Nord corrono di più”, “in Turchia c’è un ambiente infuocato”, “in Germania programmano meglio”. Tutto vero, eppure insufficiente. Il punto non è la sconfitta, che nel calcio è fisiologica. Il punto è la sensazione di inferiorità sistemica.

In Europa, le italiane sembrano squadre che giocano per non perdere, mentre le altre giocano per vincere. È una differenza sottile, ma decisiva. Si nota nell’intensità, nella velocità di pensiero, nell’aggressività senza palla. E soprattutto nella progettazione.

Il calcio italiano continua a inseguire scorciatoie: bilanci rattoppati, plusvalenze creative, regole aggirate più che rispettate. Ci si ingegna nei mezzucci per evitare investimenti strutturali — stadi di proprietà, settori giovanili, scouting internazionale moderno — e poi ci si sorprende quando, al primo confronto serio, si viene travolti.

Il provincialismo mascherato da furbizia



Per anni abbiamo venduto al mondo la narrazione dell’astuzia italiana. Saper soffrire, gestire, addormentare le partite. Ma l’astuzia, quando diventa sistema, si trasforma in paura. E la paura, in Europa, si paga a caro prezzo.

Le squadre che ci hanno battuto non sono marziani. Il Borussia Dortmund corre perché investe in giovani e infrastrutture. Il Galatasaray costruisce organici competitivi senza tremare davanti ai palcoscenici. Il Bodø/Glimt rappresenta un modello di organizzazione e identità, non un miracolo isolato.

Noi, invece, oscilliamo tra nostalgia e autocommiserazione.

Napoli come simbolo di un’occasione sprecata

L’eliminazione del Napoli ai gironi aveva già acceso un campanello. Non era solo una questione tecnica: era la fotografia di un sistema che fatica a consolidarsi ai vertici. Dopo lo scudetto, il salto europeo doveva essere naturale. È stato, invece, un passo indietro.

E le altre non hanno fatto meglio. Le figuracce accumulate in questa tornata europea non sono incidenti di percorso: sono segnali.

Restyling totale: uomini, regole, mentalità

Occorre una rifondazione. Non uno slogan, ma un progetto.

– Uomini nuovi, dirigenti capaci di visione internazionale.

– Regole più chiare e rispettate, meno furbizie e più trasparenza.

– Mentalità europea, che accetti il rischio, la velocità, l’innovazione.

Finché il sistema resterà ancorato alla sopravvivenza invece che alla crescita, il confronto con le altre realtà sarà impietoso. Non basterà cambiare un allenatore o acquistare un centravanti da copertina.

L’orgoglio non basta più

Il calcio italiano ha una storia gloriosa, ma la storia non segna gol. L’Europa non si impressiona per i ricordi di Atene o Madrid. Chiede intensità, programmazione, coraggio.

Se non arriverà un restyling profondo — culturale prima ancora che tecnico — continueremo a raccontarci che “non siamo fortunati”, mentre gli altri costruiscono il futuro.

E il futuro, come dimostrano queste notti europee, non aspetta nessuno.

di Vincenzo Letizia