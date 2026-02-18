Addio a Mimmo Liguoro, colonna del giornalismo Rai e storico volto di Tg2 e Tg3

Il mondo del giornalismo italiano piange la scomparsa di Mimmo Liguoro, spentosi a Roma all’età di 84 anni. Professionista colto e raffinato, Liguoro è stato per decenni uno dei volti più familiari e autorevoli dell’informazione pubblica, legando indissolubilmente il suo nome alla storia del Tg2 e del Tg3.

Una carriera tra cronaca e cultura

Nato a Torre del Greco il 16 luglio 1941, Liguoro ha attraversato le tappe fondamentali dell’informazione italiana. Prima di approdare in Rai, aveva mosso i primi passi proprio nell’agenzia di stampa Adnkronos, ricoprendo i ruoli di redattore e caposervizio.

Il grande pubblico lo ricorda soprattutto per la sua lunga permanenza in Rai:

Tg2 (1982-1995): Redattore capo e conduttore. Fu il pioniere dell’edizione di mezza sera, un esperimento innovativo per l’epoca.

Redattore capo e conduttore. Fu il pioniere dell’edizione di mezza sera, un esperimento innovativo per l’epoca. Tg3 (1995-2006): Proseguì la sua carriera come volto di punta della testata fino al pensionamento.

Le rubriche storiche e i grandi eventi

Non solo telegiornali: Liguoro è stato l’ideatore e il curatore di spazi di approfondimento che hanno fatto scuola, come “Pegaso” (premiata con il Premio Regia Televisiva), “Gulliver” e le rubriche culturali del Tg3.

Durante la sua carriera ha raccontato i grandi mutamenti del mondo, dalla Prima Guerra del Golfo alla visita di Bill Clinton in Italia, fino all’elezione di Francesco Cossiga al Quirinale.

L’impegno accademico e l’amore per Napoli

Oltre al video, Mimmo Liguoro si è dedicato con passione alla formazione delle nuove leve, insegnando Teoria e tecnica del linguaggio giornalistico presso l’Università di Salerno.

Laureato in Giurisprudenza, non ha mai dimenticato le sue radici campane. Studioso della tradizione napoletana, ha collaborato con grandi artisti come Roberto Murolo e Pino Daniele, dedicando a quest’ultimo diverse biografie e saggi sulla cultura partenopea.

“Un cronista di razza che sapeva coniugare la rapidità della notizia con la profondità della cultura.”