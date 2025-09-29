BREVI

Lutto per Lukaku, morto il papà Roger. La dedica del calciatore: “Grazie per avermi insegnato tutto”

Vincenzo Letizia 29 Settembre 2025

Grazie per avermi insegnato tutto quello che so, ti sarò per sempre grato“, si apre così la dedica di Romelu Lukaku al padre Roger, tragicamente scomparo all’età di 58 anni. Le notizie delle ultime ore sono state confermate dai messaggi lasciati dall’attaccante sui social e che confermano il terribile lutto che ha colpito il giocatore del Napoli. 

Roger Lukaku, ex calciatore, se ne è andato nella sua casa di Kinshasa, nella Repubblica Democratica del Congo, anche se non sono ancora noti i motivi della scomparsa. Lukaku ha deciso di ricordare il padre su Instagram cancellando tutti post e lasciando una loro foto insieme di tanti anni fa, insieme a un messaggio toccante: “Grazie per avermi insegnato tutto ciò che so. Ti sarò per sempre grato. La vita non sarà più la stessa. Proteggimi e guidami come nessun altro può fare. Io non sarò più lo stesso. Il dolore e le lacrime scendono. Ma Dio mi darà la forza di tornare”. 

Vincenzo Letizia

