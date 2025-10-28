LE INTERVISTE – Anguissa: «Antonio Conte vuole sempre vincere, ma a volte bisogna stare tranquilli»

Al termine della vittoria del Napoli contro il Lecce, il centrocampista ivoriano Franck Zambo Anguissa ha concesso un’intervista ai microfoni di DAZN in cui ha parlato del rapporto con l’allenatore Antonio Conte e della mentalità vincente che l’ambiente partenopeo vuole mantenere.

«Non mi sento sottovalutato —ha affermato Anguissa— il mister ci dà sempre la voglia e la cattiveria giusta. Siamo contenti di lavorare con lui, ma qualche volta durante la partita bisogna essere tranquilli per gestirla. Però capisco che per lui da fuori è difficile. Voleva vincere, per questo ci dà sempre pressione.»

L’ivoriano ha sottolineato l’importanza dei tre punti conquistati in trasferta contro Lecce, così come era accaduto nella vittoria contro l’Inter: «Era importante vincere questa partita, a Lecce è sempre stata tosta e volevamo vincere. Lo abbiamo fatto e siamo contenti, per noi sono tre punti molto importanti come quelli con l’Inter e dobbiamo continuare così.»

In sostanza, Anguissa evidenzia un duplice messaggio: da un lato la mentalità di Con­te che pretende sempre il massimo, dall’altro la necessità, nel corso della partita, di saper gestire momenti difficili con calma e lucidità. Una ricetta che il Napoli dovrà continuare a mettere in pratica se vuole competere su più fronti e mantenere una certa consistenza nei risultati.