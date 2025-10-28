NEWS

Napoli, emergenza infortuni: dopo De Bruyne si ferma anche Lang, Conte resta con gli uomini contati

28 Ottobre 2025

Non c’è pace per il Napoli, che deve fare i conti con l’ennesimo stop muscolare. Dopo l’infortunio di De Bruyne, è toccato a Noa Lang alzare bandiera bianca. Due tegole pesantissime nel giro di tre giorni che complicano i piani di Antonio Conte, costretto a ridurre ulteriormente le rotazioni in un momento cruciale della stagione. L’ex PSV sarà sottoposto nelle prossime ore agli esami strumentali per valutare l’entità del problema e stabilire i tempi di recupero, ma la sensazione è che non si tratti di un fastidio di poco conto.

A questo punto la domanda sorge spontanea: troppi infortuni, troppa ricorrenza di guai muscolari. Possibile che lo staff atletico stia sbagliando qualcosa nella preparazione o nella gestione dei carichi di lavoro? In casa Napoli, il tema è ormai caldo, e non riguarda solo la sfortuna.

Vincenzo Letizia

