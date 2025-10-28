INTERVISTE

LE INTERVISTE – Lecce, Eusebio Di Francesco dopo la sconfitta: «Non meritavamo questo risultato»

28 Ottobre 2025

Al termine della sfida contro il Napoli allo stadio Stadio Via del Mare, l’allenatore del Lecce, Eusebio Di Francesco, ha parlato con evidente rammarico: «Dopo una grande prestazione perdere è un grande rammarico. Abbiamo commesso un paio di ingenuità… non meritavamo questa sconfitta».
Dal punto di vista tattico e dell’intensità, ha spiegato, la sua squadra è riuscita a tenere testa all’avversario: «Dal punto di vista tattico e dell’intensità la squadra ha fatto bene. Abbiamo creato tanto… metter così in difficoltà il Napoli e perdere è un vero peccato».

Un capitolo importante della conferenza è stato dedicato al giovane Camarda, che in panchina ha deciso di prendersi una responsabilità: «Di Camarda abbiamo già parlato… gli servirà per la crescita. Peccato averla però pagata».
E Di Francesco ha ribadito l’obiettivo: «Questa prestazione ci deve dare forza… se la gente ha apprezzato la prestazione dobbiamo dare continuità».

Ora il Lecce dovrà rialzarsi rapidamente: l’impegno contro Fiorentina si avvicina e serve trasformare la prestazione positiva in punti: «Tutti ci aspettano, noi dobbiamo cercare la prestazione per toglierci delle soddisfazioni».

Vincenzo Letizia

