LE INTERVISTE – Lecce, Eusebio Di Francesco dopo la sconfitta: «Non meritavamo questo risultato»

Al termine della sfida contro il Napoli allo stadio Stadio Via del Mare, l’allenatore del Lecce, Eusebio Di Francesco, ha parlato con evidente rammarico: «Dopo una grande prestazione perdere è un grande rammarico. Abbiamo commesso un paio di ingenuità… non meritavamo questa sconfitta».

Dal punto di vista tattico e dell’intensità, ha spiegato, la sua squadra è riuscita a tenere testa all’avversario: «Dal punto di vista tattico e dell’intensità la squadra ha fatto bene. Abbiamo creato tanto… metter così in difficoltà il Napoli e perdere è un vero peccato».

Un capitolo importante della conferenza è stato dedicato al giovane Camarda, che in panchina ha deciso di prendersi una responsabilità: «Di Camarda abbiamo già parlato… gli servirà per la crescita. Peccato averla però pagata».

E Di Francesco ha ribadito l’obiettivo: «Questa prestazione ci deve dare forza… se la gente ha apprezzato la prestazione dobbiamo dare continuità».

Ora il Lecce dovrà rialzarsi rapidamente: l’impegno contro Fiorentina si avvicina e serve trasformare la prestazione positiva in punti: «Tutti ci aspettano, noi dobbiamo cercare la prestazione per toglierci delle soddisfazioni».