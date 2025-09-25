Calcio inglese in lutto: muore a 21 anni l’ex Arsenal Billy Vigar

Calcio inglese in lutto per la morte di Billy Vigar. Il classe 2003 aveva un passato nelle giovanili dell’Arsenal, con cui era arrivato fino alla formazione Under 21.

Il giovane attaccante è stato vittima di un grave incidente nell’ultima partita da lui giocata, tra il Chichester City e Wingate & Finchley, nell’Isthmian Premier Division, campionato semiprofessionistico inglese.

Il giocatore avrebbe sbattuto in maniera violenta la testa contro una superficie dura a bordocampo ed è stato trasportato in ospedale in elisoccorso.

Era rimasto in coma farmacologico in terapia intensiva. Dopo quattro giorni, però è arrivata la terribile notizia della sua morte, confermata dal suo club.

Questo è stato l’annuncio del club inglese sul giocatore: “Dopo un significativo infortunio cerebrale accusato lo scorso sabato, Billy Vigar è stato posto in coma farmacologico. Martedì è stata necessaria un’operazione per rendere possibile una possibilità di recupero.

Nonostante ciò, l’infortunio si è rivelato eccessivo per lui, che è morto giovedì mattina. Le risposte al primo aggiornamento dimostrano quanto Billy fosse pensato e amato nello sport. La sua famiglia è devastata, perché è successo mentre stava facendo lo sport che amava”.

