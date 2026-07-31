Conceicao finanzia il mercato della Juventus: per i bookie a 2,25 l’addio in estate

ROMA – Vendere per comprare. Non si può uscire da questo mantra per la Juventus, soprattutto nell’estate della mancata qualificazione in Champions e del “settlement agreement” sottoscritto con l’Uefa. Dopo gli acquisti – ancora non ufficiali – del centravanti francese Randal Kolo Muani e soprattutto di un esterno di attacco come Kerim Alajbegovic, il club bianconero deve incassare per poter completare una squadra a cui manca almeno un portiere titolare e un centrocampista.
Tutti gli indizi delle ultime ore portano verso la cessione dell’esterno portoghese Francisco Conceicao, dato in partenza in estate – come riporta Agipronews – a 2,25 su Snai e Sisal, quota scesa rispetto al 3,00 di inizio settimana. Il portoghese potrebbe permettere di monetizzare, senza minusvalenze, e su di lui sembra concreto l’interesse di alcune big della Premier League, Manchester United e Liverpool su tutte. Anche dal punto di vista tecnico e numerico, nel ruolo di esterno offensivo, con il riscatto di Jeremie Boga e l’arrivo del bosniaco, Spalletti dispone di un reparto in grado di garantirgli garanzie sufficienti per affrontare la stagione del riscatto.
EMT/Agipro