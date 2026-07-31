BOLLETTANDO

Conceicao finanzia il mercato della Juventus: per i bookie a 2,25 l’addio in estate

Vincenzo Letizia 31 Luglio 2026 0 53 sec read

ROMA – Vendere per comprare. Non si può uscire da questo mantra per la Juventus, soprattutto nell’estate della mancata qualificazione in Champions e del “settlement agreement” sottoscritto con l’Uefa. Dopo gli acquisti – ancora non ufficiali – del centravanti francese Randal Kolo Muani e soprattutto di un esterno di attacco come Kerim Alajbegovic, il club bianconero deve incassare per poter completare una squadra a cui manca almeno un portiere titolare e un centrocampista.

Tutti gli indizi delle ultime ore portano verso la cessione dell’esterno portoghese Francisco Conceicao, dato in partenza in estate – come riporta Agipronews – a 2,25 su Snai e Sisal, quota scesa rispetto al 3,00 di inizio settimana. Il portoghese potrebbe permettere di monetizzare, senza minusvalenze, e su di lui sembra concreto l’interesse di alcune big della Premier League, Manchester United e Liverpool su tutte. Anche dal punto di vista tecnico e numerico, nel ruolo di esterno offensivo, con il riscatto di Jeremie Boga e l’arrivo del bosniaco, Spalletti dispone di un reparto in grado di garantirgli garanzie sufficienti per affrontare la stagione del riscatto.

EMT/Agipro

avatar dell'autore
Vincenzo Letizia
Vincenzo Letizia, giornalista sportivo napoletano classe 1972, ha collaborato con numerose testate nazionali e locali, tra cui Il Golfo, Il Tempo, La Verità, Cronache di Napoli e Il Corriere di Caserta. Ha raccontato il calcio in radio e in TV, partecipando a trasmissioni come Campania Sport, Pane e Pallone, Area Azzurri e ideando format come PianetAzzurro TV. Dirige il portale sportivo pianetazzurro.it e coordina progetti editoriali dedicati all’informazione e al territorio. Accanto al lavoro giornalistico coltiva la scrittura creativa: ama il mare, la montagna, la natura e il punto esatto in cui sogno e nostalgia si trasformano in poesia.
Vedi la biografia completa
Tags :

Vincenzo Letizia

View More Posts

Vincenzo Letizia, giornalista sportivo napoletano classe 1972, ha collaborato con numerose testate nazionali e locali, tra cui Il Golfo, Il Tempo, La Verità, Cronache di Napoli e Il Corriere di Caserta. Ha raccontato il calcio in radio e in TV, partecipando a trasmissioni come Campania Sport, Pane e Pallone, Area Azzurri e ideando format come PianetAzzurro TV. Dirige il portale sportivo pianetazzurro.it e coordina progetti editoriali dedicati all’informazione e al territorio. Accanto al lavoro giornalistico coltiva la scrittura creativa: ama il mare, la montagna, la natura e il punto esatto in cui sogno e nostalgia si trasformano in poesia.

Conte e De Laurentiis a Ischia: vacanza insieme nonostante l’addio al Napoli

Nonostante la separazione dal Napoli, Aurelio De Laurentiis e Antonio Conte si godono il ponte del 2 giugno insieme a Ischia. Tutti i dettagli del weekend.

1 Giugno 2026 0 1 min read

IL PUNTO SULLA A – Dodicesima giornata, l’Inter perde il derby, vittorie per Roma, Lazio e Parma, oggi gli ultimi due posticipi

La dodicesima giornata di serie A, alla quale mancano ancora due gare che si giocheranno quest’oggi nel Monday Night, detto degli antiucipi del sabato, ha […]

24 Novembre 2025 0 45 sec read

De Giorgis a Stile TV: “Con Mancini l’Italia andrà ai Mondiali”

A Stile TV nel corso della trasmissione “Salite sulla giostra” di Raffaele Auriemma è intervenuto Giorgio De Giorgis, ex agente di Roberto Mancini: “Mancini è […]

30 Luglio 2026 0 1 min read

CHAMPIONS LEAGUE – Stasera, contro il Benfica, il tecnico azzurro conferma la stessa formazione delle ultime vincenti gare di campionato, fuori Politano

Questa sera alle 21, in quel di Lisbona, allo Stadio da Luz, il Napoli affronta il Benfica per la sesta giornata del mega raggruppamento che […]

10 Dicembre 2025 0 1 min read
Segui il canale PianetAzzurro.it su WhatsApp, clicca qui