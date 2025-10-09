BOLLETTANDO

Serie A, il Napoli di Conte: per i bookie sarà campione d’inverno. Lautaro pigliatutto: quote da capocannoniere e Mvp

Vincenzo Letizia 9 Ottobre 2025 0 1 min read

ROMA – Cinque vittorie e una sconfitta, primo posto in compagnia della Roma. Il Napoli di Antonio Conte ha iniziato bene il campionato di Serie A 2025-2026, con i bookmaker che vedono sempre i partenopei in pole per la vittoria del titolo di campione d’inverno, fissata a 3 su Snai, nonostante il leggero aumento rispetto all’ultima rilevazione, quando pagava 2,50. Alle spalle dei campani, come riporta Agipronews, si piazzano entrambe a quota 4 le due milanesi, Inter e Milan, con la sorprendente Roma di Gian Piero Gasperini che passa da 7,50 a 5, al pari della Juventus di Igor Tudor.

 MIGLIOR ATTACCO – Con 17 gol siglati in sei giornate, quattro dei quali segnati alla Cremonese nell’ultimo turno, l’Inter è davanti a tutti per quanto riguarda il miglior attacco, che passa da 2,05 a 1,65. Alle spalle dei nerazzurri, a 2,50, il Napoli, secondo anche nella classifica delle reti segnate finora. Chiude il podio, a 6,50, la Juventus, con il duo Milan-Atalanta a 8,50.

MIGLIOR DIFESA – Tra la miglior difesa, è invece testa a testa tra Milan (tre reti subite) e Napoli (sei gol al passivo), entrambe offerte a 2,50. A 3,50 c’è invece la Roma, attualmente miglior retroguardia del campionato con al passivo solo due reti, mentre si sale a 4,50 per la Juventus e a 5,50 per l’Inter, squadra che ha già subito otto reti. Lontana l’Atalanta di Ivan Juric, proposta a 12.

CAPOCANNONIERE E MVP – Lautaro Martinez potrebbe fare bottino pieno: l’attaccante argentino è avanti a tutti, a 4 su Sisal, sia come miglior marcatore, seguito a 6 dal compagno Marcus Thuram e a 9 da Rasmus Hojlund del Napoli e Moise Kean della Fiorentina, sia come miglior giocatore della manifestazione, in lavagna a 5, con il napoletano Kevin De Bruyne che lo insegue a quota 6. Chiudono il podio, tutti a 7,50, Christian Pulisic del Milan, Nico Paz del Como e Riccardo Orsolini del Bologna. 

 

FP/Agipro

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Commenti
Tags :

Vincenzo Letizia

View More Posts

Giornalista sportivo, nasce a Napoli il 16/02/1972. Tante le esperienze professionali: collaboratore dei quotidiani “IL TEMPO”, “NAPOLI NORD”, “LA VERITA'”, “DOSSIER MAGAZINE”, “CRONACHE DI NAPOLI”, dei mensili “L’OASI” e “IL VOMERESE”. Corrispondente da Napoli del quotidiano “IL GOLFO”, redattore del periodico “CORRIERE DEL PALLONE”, direttore editoriale del settimanale di scommesse sportive 'PianetAzzurro FreeBet'. Responsabile dei servizi sportivi del “CORRIERE DI CASERTA”. Tra i collaboratori del ‘laboratorio di giornalismo e di comunicazione’ diretto da Michele Plastino. Inviato della trasmissione radiofonica “ZONA MISTA” in onda su CRC targato Italia. Più volte ospite alle trasmissioni televisive “Campania Sport” e “PANE E PALLONE” in onda su Canale 21, “ULTRAZOOM” in onda su TCS, “TRIBUNA Sport” in onda su Televomero, “Sotto Rete” in onda su TLA. Ideatore ed opinionista della trasmissione WEB/RADIO 'MONDO CALCIO' andata in onda sulla Tele5 Napoli tutti i lunedì alle 18,00 e i venerdì alle 21,30. Ha curato ogni sabato pomeriggio, intorno alle ore 16,30, la rubrica radiofonica su 'RADIO PUNTO ZERO' (FM 102.00) 'LA BOLLETTA' all'interno del seguitissimo programma 'Zero Magazine' in onda dalle 16:00 alle 19:00 (su www.rpz.it in Live Streaming). Ideatore e conduttore del programma TV 'CALCIOMERCATO & SCOMMESSE MONDIALI' andato in onda su Area Blu TV durante il Mondiale sudafricano. Opinionista fisso del programma TV 'AREA AZZURRI' in onda tutti i martedì alle ore 21 sul digitale terrestre 'AREA BLU TV'. Ospite fisso della trasmissione "SORRISI E PALLONI" in onda su Radio Punto Nuovo e su Capri Event TV. Opinionista della trasmissione televisiva "NAPOLI CALCIO LIFE" in onda su Capri Event TV e TeleCapri Sport. Autore e produttore della trasmissione televisiva "PIANETAZZURRO TV" in onda su RTN. _____ ATTUALMENTE presidente dell'associazione giornalistica AGiCaV; direttore editoriale del periodico cartaceo PIANETAZZURRO direttore generale dell'omonimo portale sportivo https://www.pianetazzurro.it, del sito di cronaca e intrattenimento www.campaniaveritas.it e della guida gastronomica www.golosando.eu

Euro2024, l’Italia non può più sbagliare: contro la Croazia quote da riscatto per gli Azzurri

Dimenticare la brutta prestazione con la Spagna e puntare dritto agli ottavi di finale di Euro2024. Non c’è altra strada per l’Italia di Luciano Spalletti, […]

22 Giugno 2024 0 1 min read

Serie A, il Napoli sa solo vincere: per i bookie Spalletti punta al record ella Juventus di Conte

ROMA – Quinta vittoria consecutiva, la diciottesima in 21 partite di campionato, per un totale di 56 punti conquistati, ben 2,66 di media a partita. […]

6 Febbraio 2023 0 39 sec read

Serie A: il Napoli allunga, la quota per lo scudetto crolla a 2,20

Con il 3-0 contro il Cagliari, il Napoli centra la settima vittoria consecutiva e conquista la vetta solitaria della classifica della Serie A, complice la battuta d’arresto […]

4 Ottobre 2017 0 30 sec read

Gelo Roma-Fonseca: per i bookmaker sale l’opzione Sarri

ROMA – Doveva essere il punto fermo della nuova Roma, ma oggi il futuro di Paulo Fonseca non è più così scontato. Il tecnico giallorosso […]

25 Agosto 2020 0 55 sec read
Segui il canale PianetAzzurro.it su WhatsApp, clicca qui