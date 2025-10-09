Serie A, il Napoli di Conte: per i bookie sarà campione d’inverno. Lautaro pigliatutto: quote da capocannoniere e Mvp

ROMA – Cinque vittorie e una sconfitta, primo posto in compagnia della Roma. Il Napoli di Antonio Conte ha iniziato bene il campionato di Serie A 2025-2026, con i bookmaker che vedono sempre i partenopei in pole per la vittoria del titolo di campione d’inverno, fissata a 3 su Snai, nonostante il leggero aumento rispetto all’ultima rilevazione, quando pagava 2,50. Alle spalle dei campani, come riporta Agipronews, si piazzano entrambe a quota 4 le due milanesi, Inter e Milan, con la sorprendente Roma di Gian Piero Gasperini che passa da 7,50 a 5, al pari della Juventus di Igor Tudor.

MIGLIOR ATTACCO – Con 17 gol siglati in sei giornate, quattro dei quali segnati alla Cremonese nell’ultimo turno, l’Inter è davanti a tutti per quanto riguarda il miglior attacco, che passa da 2,05 a 1,65. Alle spalle dei nerazzurri, a 2,50, il Napoli, secondo anche nella classifica delle reti segnate finora. Chiude il podio, a 6,50, la Juventus, con il duo Milan-Atalanta a 8,50.

MIGLIOR DIFESA – Tra la miglior difesa, è invece testa a testa tra Milan (tre reti subite) e Napoli (sei gol al passivo), entrambe offerte a 2,50. A 3,50 c’è invece la Roma, attualmente miglior retroguardia del campionato con al passivo solo due reti, mentre si sale a 4,50 per la Juventus e a 5,50 per l’Inter, squadra che ha già subito otto reti. Lontana l’Atalanta di Ivan Juric, proposta a 12.

CAPOCANNONIERE E MVP – Lautaro Martinez potrebbe fare bottino pieno: l’attaccante argentino è avanti a tutti, a 4 su Sisal, sia come miglior marcatore, seguito a 6 dal compagno Marcus Thuram e a 9 da Rasmus Hojlund del Napoli e Moise Kean della Fiorentina, sia come miglior giocatore della manifestazione, in lavagna a 5, con il napoletano Kevin De Bruyne che lo insegue a quota 6. Chiudono il podio, tutti a 7,50, Christian Pulisic del Milan, Nico Paz del Como e Riccardo Orsolini del Bologna.

FP/Agipro