NOA LANG – L’olandese molto deluso per i pochissimi minuti giocati finora, non si aspettava questa situazione

Armando Fico 9 Ottobre 2025 0 1 min read

Come ricorderete, sfumato l’esterno del Bologna, Ndoye, accasatosi al Nottinghan Forest, il Napoli, su indicazione di Conte ha virato sull’olandese del Psv Noa Lang, uno degli acquisti più attesi dell’ultima campagna estiva del calciomercato di Giovanni Manna. L’aspirante rapper non è certo l’erede di Kvaratskhelia, però ma è evidente che sul giocatore si puntava molto per sanare il vuoto lasciato dal georgiano, sulla fascia sinistra. Noa Lang è stato pagato ben 28 milioni di euro, una cifra di tutto rispetto, ma, per il momento, l’ex Psv,  non è riuscito a convincere il tecnico azzurro. In sei partite di campionato e due di Champions:, per lui, solo una cinquantina di minuti, troppo pochi per le sue aspettative. . Eppure, si è reso stato protagonista, nella passata stagione,  di grandi notti di Champions,  contro Psg e Juventus.  Dal canto loro, i sostenitori della compagine dei Paesi Bassi,  non capiscono il perchè il loro vecchio idolo non giochi e sarebbero felici se tornasse in patria a riprendersi il posto al Psv.Ovviamente, questa situazione lo ha deluso tantissimo. L’esterno mancino credeva che a Napoli avesse trovato un posto da titolare, cosa che non è stata. Siamo, tuttavia, solo ad ottobre e le gare da giocare sono ancora moltissime, per cui chissà che non venga anche il suo tempo. Intanto,tra dodici giorni,, il 21 ottobre, è in calendario, per la terza giornata del girone della più prestigiosa manifestazione continentale,  la sfida, ad Eindhoven tra il Napoli e la sua ex  squadra. Sarà la volta buona che  Conte  lo schiererà  dal primo minuto? Lo scopriremo solo vivendo !

Armando Fico

