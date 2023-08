CALCIOMERCATO – Dalla Germania annunciano: Lindstrom nuovo giocatore del Napoli

Jesper Lindstrom sarebbe ad un passo dal Napoli. La conferma arriva dalla Faz il quotidiano tedesco di Francoforte che scrive: “Jesper Lindström sta per partire per l’Italia”. ‘Qualcosa potrebbe succedere’, ha detto il direttore sportivo Krösche senza nominare nessun club. Il trequartista è accostato al Napoli. ‘Si può supporre che nei prossimi giorni succederà qualcosa’, ha detto Toppmöller (l’allenatore) riguardo al prossimo trasferimento di Lindström. Ecco perché Toppmöller non ha schierato il danese”. Anche la Bild ha annunciato l’affare ormai dato per fatto.

Lindstrom oggi è rimasto in panchina nella partita terminata 1-1 tra Mainz e Eintracht Francoforte.

In verità, l’acquisto del danese sarebbe condizionato dall’uscita di Lozano che è corteggiatissimo dal PSV. Il Napoli ha già accettato l’offerta degli olandesi che si aggira sui 10 milioni più 5 di bonus. Il problema ora riguarderebbe l’ingaggio del messicano, 4,5 milioni all’anno, sono tanti per il PSV. Staremo a vedere…