LA PARTITA – Napoli-Sassuolo 2-0, gli azzurri vincono al Maradona

Il Napoli batte 2-0 il Sassuolo con le reti di Osimhen nel primo tempo e di Di Lorenzo nella ripresa.

PRIMO TEMPO

Al 1’ minuto subito pericoloso il Napoli: Olivera serve Raspadori che prova la conclusione al volo ma il pallone colpisce il palo. Al 14’ calcio di rigore per il Napoli per un fallo su Politano, dal dischetto non sbaglia Osimhen. Al 33’ azzurri vicini al raddoppio con Anguissa che prova un colpo di testa sugli sviluppi di un calcio d’angolo, il pallone termina di poco fuori. Successivamente il Sassuolo si rende pericoloso in alcune occasioni ma il Napoli si fa trovare pronto. Al 45’ l’arbitro assegna 6 minuti di recupero e al 51’ termina il primo tempo.

SECONDO TEMPO

Al 52’ espulso Maxime Lopez per una parola di troppo all’arbitro. Al 58’ altro calcio di rigore per il Napoli per un fallo di mano di Erlic, questa volta sbaglia Raspadori. Al 64’ arriva il raddoppio degli azzurri con Di Lorenzo che viene servito da Kvaratskhelia e spedisce il pallone in rete. Al 90’ l’arbitro assegna 6 minuti di recupero e al 96’ termina la gara.

IL TABELLINO

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo; Juan Jesus (89′ Ostigard), Rrahmani, Olivera; Lobotka (84′ Cajuste), Anguissa, Zielinski (84′ Elmas); Politano (64′ Kvaratskhelia), Osimhen, Raspadori (84′ Simeone). Allenatore: Rudi Garcia.

Sassuolo (4-3-3): Consigli; Toljan, Tressoldi, Erlic, Vina (63′ Racic); Boloca (63′ Pedersen), Lopez, Henrique; Bajrami (77′ Thorstvedt), Pinamonti (68′ Mulattieri), Laurienté (63′ Ceide). Allenatore: Dionisi

Reti: 16′ Osimhen, 64′ Di Lorenzo

Mariano Potena