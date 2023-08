LE PAGELLE DEGLI AZZURRI – Raspadori, jolly sfortunato; Politano e Di Lorenzo, tandem dominante

Meret 6 – Voto di ufficio, visto che non è mai impegnato dagli attaccanti avversari.

Di Lorenzo 7.5 – Domina, insieme a Politano, sull’out destro, tra gol, assist e corse irrefrenabili.

Rrahmani 6.5 – Tranquillo ed efficace, gara senza sbavature.

Juan Jesus 6.5 – Continua il suo inizio di campionato da titolare inatteso, gestendo bene i non irresistibili attaccanti del Sassuolo.

(Ostigard s.v.)

Olivera 6.5 – Garcia gli dà ancora fiducia e lui lo ripaga con una prestazione di gran generosità. Chiude bene difensivamente e si fa trovare sempre nei pressi del pallone quando staziona sul lato sinistro offensivo. I suoi inserimenti non sempre sono premiati dai compagni.

Anguissa 7 – Padrone del centrocampo, si impone per fisicità, dinamismo e qualità nel giro palla. Peccato gli manchi la conclusione dalla distanza, ma forse in tal caso sarebbe troppo forte.

Lobotka 6.5 – Buona gestione dell’impostazione, con pochi squilli in fase di rifinitura.

(Cajuste 6 – Ingresso positivo, in cui dimostra come le sue qualità risiedano, prevalentemente, nel recupero palla.)

Zielinski 6.5 – Elegante e preciso in tutte le sue giocate, gli manca solo la precisione nel tiro dei tempi migliori.

(Elmas 6 – Pochi minuti, con buona intraprendenza.)

Politano 7.5 – Fa letteralmente ammattire gli avversari sul suo lato. Salta l’uomo quasi sempre, fornisce assist golosi e si intende alla perfezione con Di Lorenzo. Risorsa preziosa per tutte le tonalità di azzurro.

(Kvaratskhelia 7 – Entra, fornisce un assist prezioso e ricorda agli avversari quanto sia difficile stargli dietro.)

Osimhen 7.5 – Realizza con determinazione il rigore dell’uno a zero e manda in crisi la difesa del Sassuolo per tutto il match con il suo strapotere tecnico e atletico.

Raspadori 6.5 – Lavora con grande generosità in fase difensiva sull’out mancino, andando, allo stesso tempo, spesso alla conclusione alla ricerca di una rete sfiorata in varie circostanze. Una nota negativa: la strana rincorsa sul rigore sbagliato.

(Simeone 6 – Garcia lo prova al fianco di Osimhen nel finale. Buoni i movimenti, un po’ meno la qualità tecnica nelle giocate.)