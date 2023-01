Come avevamo anticipato questa mattina, sarà Daniele Doveri della sezione arbitrale della capitale a dirigere la supersfida Napoli-Juventus,, valevole per la 18esima giornata di serie A, in programma venerdì sera al Maradona. I collaboratori del fischietto di Roma saranno gli assistenti Costanzo e Passeri, il quarto ufficiale Chiffi e gli addetti Var Mariani e Piccinini.