Il Brasile piange Roberto Dinamite, ex bomber morto a 68 anni per un tumore

Il calcio brasiliano perde un altro pezzo importante di storia e piange la scomparsa di Roberto Dinamite, ex centravanti e leggenda del Vasco da Gama, di cui poi è stato anche presidente, visto brevemente pure in Europa col Barcellona. Centravanti titolare del Brasile al Mondiale 1978 (chiuso al terzo posto battendo l’Italia nella finale di consolazione) a partire dalla terza partita contro l’ Austria, riserva della nazionale verdeoro in Spagna 1982, è morto per un tumore all intestino diagnosticatogli quasi un anno fa. Aveva 68 anni.

In quello che è uno dei grandi club di Rio de Janeiro, Dinamite ha fatto la storia con 708 reti in 1110 presenze. In carriera anche una breve esperienza con la Portuguesa de Desportos di San Paolo, oltre che col Campo Grande, piccola squadra di Rio. Nel 1980, un passaggio- lampo al Barcellona prima del ritorno al Vasco. Gli storici rivali del Flamengo cercarono inutilmente di acquistarlo visto che non si era adattato al calcio spagnolo. Nel maggio 1980, alla prima gara al Maracanà dopo il ritorno al Vasco, segnò addirittura cinque reti nella vittoria per 5-2 sul Corinthians di Socrates (altro protagonista del calcio brasiliano già scomparso). Nel Vasco vinse lo scudetto brasiliano del 1974 oltre a cinque titoli dello stato di Rio de Janeiro. Ancora oggi resta il più prolifico marcatore nella storia del campionato brasiliano con 190 reti.