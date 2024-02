ANTICIPI DEL SABATO DI SERIE A – Bene Milan e Bologna, pari ad occhiali nei due scontri salvezza

Il sabato di serie A, valido per la giornata numero 23 di campionato ha registrato i successi del Milan a Frosinone, per 3 a 2 e quello del Bologna, al Dall’Ara per 4 a 2 sul Sassuolo, sempre più in basso in classifica ed i pareggi dell’Udinese, contro il Monza e dell’Empoli col Genoa, tra le mura amiche, con il risultato ad occhiali. Da sottolineare che rossoneri e rossoblù hanno vinto le loro rispettive gare ribaltando il risultato che li vedeva in svantaggio. Ricordiamo, inoltre, l’altra vittoria del Lecce sulla Fiorentina, al Via del Mare, per 3 a 2, maturato nel finale di gara, disputata venerdì. Oggi si giocano altre quattro partite, a cominciare con Torino – Salernitana delle 12,30, quindi alle 15 scenderanno in campo, al Maradona, Napoli e Verona, mentre alle 18 sarà la volta di Atalanta – Lazio. Infine la domenica calcistica terminerà seguendo il big match al vertice tra Inter e Juventus. La 23esima giornata si chiuderà domani sera con l’ultimo posticipo tra Roma e Cagliari.