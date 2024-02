NAPOLI vs VERONA – Sfida decisiva per il futuro, Mazzarri fa marcia indietro e ripropone il 4/3/3

Al fine di sfruttare al meglio, le caratteristiche dei suoi giocatori, abituati al modulo di Spalletti, Walter Mazzarri ha deciso, per la gara odierna contro il Verona dell’ex azzurro Marco Baroni, di fare marcia indietro e tornare al canonico 4/3/3 che predilige la fase offensiva, la quale non si era mai vista nelle recenti gare con Inter e Lazio. Al centro dell’attacco rivedremo il Cholito Simeone, che ha scontato la squalifica, l’argentino sarà supportato sulle corsie esterne alte da Politano a destra e da Kvaratskhelia a sinistra. Un tridente sicuramente appuntito per ritrovare la via della rete che è mancata, per ben sette volte in dieci partite giocate. Contro gli scaligeri, in formazione rivoluzionata da acquisti e cessioni, esiste un solo risultato, la vittoria a tutti i costi. Impensabile un pari o addirittura una sconfitta, d’altronde bisogna anche sfatare questo bruttissimo ruolino di marcia interno che ha registrato, finora, in casa, soltanto 14 punti conquistati in 10 match, ovvero una media da formazione in lotta per la salvezza. Oltre al ritorno dell’argentino e del georgiano, oggi in campo ci sarà pure Anguissa, altra pedina fondamentale, la cui assenza, a centrocampo, si è fatta sentire. Pertanto, ci sono tutti i presupposti per ritornare al successo, almeno questo è l’auspicio della piazza partenopea, quest’anno molto delusa dall’andamento incredibile, in negativo, della squadra che, appena nove fa, vinceva il tricolore.