Benevento-Brindisi 2-0: si sbloccano Lanini e Starita

Nella 24^ giornata del campionato di serie C, girone C, il Benevento affronta il Brindisi. Il tecnico Auteri vuole punti per continuare a risalire in classifica. Strega che deve fare a meno degli indisponibili Meccariello e Karic e a centrocampo si affida subito al nuovo acquisto Nardi. Questo il seguente undici che scende in campo: Paleari in porta, Berra, Capellini e Pastina in difesa. A centrocampo Improta, Agazzi, Nardi e Masciangelo. In attacco Ciano, Ferrante e Lanini. A disposizione: Manfredini, Nunziante, Benedetti, Rillo, Terranova, Viscardi, Kubica, Pinato, Simonetti, Talia, Bolsius, Carfora, Ciciretti, Marotta, Ferrante.

Nei pugliesi mister Roselli deve fare a meno di Falbo e Valenti e risponde con Saio tra i pali, Bellucci, Bonnin e Gorzelewski in difesa. Centrocampo con Calderoni e Monti sulle corsie laterali e la coppia Labriola e Speranza ai lati di Pinto. In avanti Bunino e Pinto. A disposizione: Antonino, Auro, Monti, Fiorentino, Merletti, Opoola, Spingola, Martorelli, Guida.

Ad arbitrare il match il signor Zanotti della sezione di Rimini

La gara

Possesso di palla del Benevento che si rende pericoloso al 3’ con una conclusione di Ciano, diretta all’incrocio dei pali, ma il portiere compie un vero miracolo deviando in corner. Vantaggio che non tarda ad arrivare e si materializza al 13’ con Lanini che, lasciato solo,capitalizza un assist di Ciano e di testa sigla l’1-0.

Dopo la rete il Brindisi cerca di alzare un po’ il baricentro ma al 22’ è Starita a trovare il raddoppio di testa su cross di Agazzi. Ancora pericolosa la Strega: al 26’ un tiro-cross di Improta non trova nessun compagno pronto alla deviazione in porta. Doppio cambio negli ospiti che al 31’ sostituiscono Monti e Labriola con Guida e Vona. Il Benevento controlla la gara senza grandi problemi e nel recupero si rende pericoloso con Ciano su punizione e Agazzi che conclude di destro ma il pallone esce di poco.

A inizio ripresa subito due cartellini gialli per Nardi e Improta nel Benevento.

Al 51′ angolo di Ciano e colpo di testa alto di Capellini. Continua ad attaccare il Benevento e al 52′, su cross di Ciano, Agazzi conclude alto sulla respinta di Saio.

Salva la propria porta Paleari al 55′ su tiro di Bunino. Si fa vedere anche il Brindisi.

Al 58′ Auteri manda in campo Talia, Ferrante e Ciciretti al posto di Agazzi, Lanini e Ciano. E’ Ciciretti che si fa subito notare con un tiro che al 60′ sfiora il palo. Tiro di Masciangelo al 64′ e Saio para. Il portiere del Brindisi si ripete un minuto dopo su una nuova conclusione di Ferrante. Pallone deviato in corner. Sulla battuta dell’angolo è Capellini che colpisce di testa ma il pallone termina alto.

Nuova sostituzione per il Benevento che manda in campo Simonetti al posto di Nardi al 67′. Il Brindisi si va vedere in attacco con Bonino che impegna Paleari al 71′ che respinge con difficoltà e la difesa si rifugua in corner. E’ ancora il portiere del Benevento che, subito dopo, blinda la porta con un doppio intervento su Bagatti.

Al 72′ gli Stregoni richiamano in panchina Starita e fanno entrare Pinato. Incredibile gol sbagliato da Ferrante al 75′ su assist di Masciangelo. Nel Brindisi entra Martorelli al posto di Bagatti all’80’ e Opoola al posto di Gorzelewski all’86’. Il match si conclude con cinque minuti di recupero. Vittoria meritata per la Strega nonostante qualche ottimo intervento di Paleari.