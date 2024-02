LE PAGELLE DEGLI AZZURRI – Kvara e i subentrati decisivi

Gollini 6.5 – Ci mette grinta e sicurezza, nell’interpretazione del ruolo.

Di Lorenzo 6 – Inizia bene, proponendosi spesso in avanti come i vecchi tempi, poi nella ripresa si spegne, come il resto dei suoi.

Rrahmani 6 – Cerca di lavorare di posizionamento, senza particolari salvataggi difensivi e qualche affanno in impostazione

Juan Jesus 6.5 – Difende con ordine ed esperienza.

Mario Rui 6 – Soffre difensivamente, ma offre qualche buona verticalizzazione.

(Mazzocchi 7 – Entra con grinta e qualità.)

Anguissa 5.5 – Si fa notare per la folta chioma da Predator e l’infruttuoso vagare per il campo.

Lobotka 6 – Lucido e reattivo, pur con qualche imprecisione.

(Dendoncker s.v.)

Cajuste 5 – Via Elmas, Gaetano e Zielinski fuori rosa, per lasciare in campo un mite mediano, senza evidenti peculiarità.

(Lindstrom 6.5 – Primi minuti di gran confusione, poi si accende e si veste da raffinato assist-man.)

Politano 5 – Molle e inefficacie nelle sue iniziative.

(Ngonge 6.5 – Esordio con gol che fa ben sperare per il futuro.)

Simeone 6 – Impegno, come al solito, ineccepibile, ma è poco letale sotto porta.

(Raspadori s.v.)

Kvaratskhelia 7.5 – Si vede subito che è in buono stato di forma, anche se spesso gioca troppo per se stesso. Si fa perdonare con il gran gol.