LA PARTITA – Napoli-Verona 2-1, gli azzurri vincono con Ngonge e Kvara

Il Napoli batte il Verona 2-1 al Maradona. Gli ospiti passano in vantaggio nella ripresa con Coppola ma il Napoli risponde prima con Ngonge e poi con Kvaratskhelia.

PRIMO TEMPO

Al 9’ conclusione di Kvaratskhelia dal limite ma ci arriva Montipò. Al 12’ ci prova anche ora il georgiano con un tiro al volo dalla distanza, ma si fa trovare di nuovo pronto il portiere del Verona. Al 19’ ci prova anche Politano, ma il pallone termina di poco a lato. Al 44’ contropiede del Verona, si rende pericoloso Lazovic che però spedisce il pallone fuori. Al 45’ l’arbitro assegna un minuto di recupero e al 47’ termina il primo tempo.

SECONDO TEMPO

Al 48’ grande parata di Gollini su un tiro di Lazovic da fuori area, il portiere spedisce in angolo. Al 54’ altra occasione per il Napoli con Juan Jesus che serve Simeone, l’argentino effettua la conclusione a tu per tu con Montipò, che però intercetta. Al 71’ passa in vantaggio il Verona con Coppola che va a segno di testa sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Al 77’ Montipò si rende di altre due parate, prima su Mazzocchi e poi su Lindstrom. Al 79’ arriva il pareggio del Napoli con Ngonge, servito da Lindstrom. All’88’ passa in vantaggio il Napoli con Kvaratskhelia eh da fuori area va a segno con un destro a giro. Al 90’ l’arbitro assegna 5 minuti di recupero e al 95’ termina il primo tempo.

IL TABELLINO

Napoli (4-3-3): Gollini; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Cajuste; Politano, Simeone, Kvaratskhelia. All. Mazzarri. A disposizione: Contini, Idasiak, Natan, Traoré, Ngonge, Lindstrom, Mazzocchi, Dendoncker, Ostigard, Raspadori

Hellas Verona (4-2-3-1): Montipò; Tchatchoua, Coppola, Dawidowicz, Cabal; Serdar, Duda; Lazovic, Suslov, Folorunsho; Noslin. All. Baroni. A disposizione: Chiesa, Perilli, Belahyane, Tavsan, Henry, Swiderski, Cruz, Centonze, Vinagre, Dani Silva, Magnani, Charlys, Bonazzoli

Arbitro: Piccinini (VAR: Di Bello)

Reti: 73′ Coppola, 79′ Ngonge, 87′ Kvaratskhelia

Ammoniti: Coppola (V), Mario Rui (N), Suslov (V), Lindstrom (N), Lobotka (N)

Mariano Potena