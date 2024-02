LE INTERVISTE – Napoli, Mazzarri: “Prima ci afflosciavamo al primo schiaffo, ora la squadra reagisce”

Queste le dichiarazioni di Walter Mazzarri al termine dell’incontro:

Cosa possono dare i nuovi?

“L’avete visto oggi, la partita si è vinta con i cambi. Lindstrom l’ho spostato a sinistra con Kvara dietro la punta e lì ha fatto molto bene. In futuro è il ruolo che farà meglio”.

Come mai l’indecisione sull’entrata di Raspadori?

“Non era facile guardando la partita, l’indicisione era se mettere o no 4 attaccanti. Si poteva anche perdere, capita in queste partite. Un allenatore ci pensa perché Raspa qualcosa ti dà ma altre cose le puoi pedere”.

Verona pericoloso sulle palle inatttive, come risolvere questo problema?

“E’ una squadra che gioca a calcio, come abbiamo fatto noi nella prima mezz’ora. Ma come statura siamo molto piccoli e ci sta soffrire. Bisogna stare molto attenti anche in futuro su questo aspetto”.

Tuttomercatoweb.com.