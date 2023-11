ATALANTA vs NAPOLI – Zielinski in campo solo se è in buone condizioni, Osmhen rientra ma va in panchina

Sabato alle ore 18, in quel di Bergamo, contro l’Atalanta ci sarà l‘esordio bis di Walter Mazzarri sulla panchina del Napoli. Non sarà certamente un debutto semplice per l’allenatore toscano, il quale, oltretutto deve fare i conti gli infortunati. Come sappiamo, sono out Mario Rui e Meret, poi bisognerà valutare le condizioni di Piotr Zielinski e di Lindstrom che sono in continua osservazione dallo staff medico societario. Il polacco andrà in campo soltanto se darà garanzie di stare bene, inoltre Victor Osimhen, pur rientrando, non giocherà titolare ma siederà in panchina. Il bomber nigeriano, reduce dall’infortunio, è solo al 50%, per cui potrebbe disputare una mezz’oretta, nella ripresa, per ritrovare il ritmo partita.