IL FISCHIETTO – ATALANTA vs NAPOLI sarà diretta da Mariani di Aprilia, al Var Valeri

Il designatore arbitrale ha affidato la direzione del match Atalanta vs Napoli, anticipo della tredicesima giornata di serie A al signor Mariani della sezione di Aprilia. I suoi collaboratori di linea saranno GIALLATINI e ROSSI, mentre agirà da quarto uomo GHERSINI. Infine al Var il duo VALERI – PATERNA. Il fischietto della provincia di Roma vanta 17 precedenti con la squadra azzurra, la quale ha conseguito, con lui in campo, undici successi un pari e cinque sconfitte. L’ultima sua apparizione risale al 18 aprile del 2022 in Napoli – Milan 2-1.