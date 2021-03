Calciomercato: tanti club europei a caccia di Piotr Zielinsky

Piotr Zielinsky è divenuto un perno fondamentale del centrocampo azzurro; il polacco maturato e consacrato dalla sua esperienza napoletana è ormai un giocatore appetito da tantissimi e prestigiosi club europei che farebbero carte false per accaparrarsi il centrocampista azzurro che De Laurentiis valuta non meno di 60 milioni di euro, tuttavia il patron partenopeo non intende privarsene così facilmente. La sua straordinaria evoluzione si è rivelata, a dir poco, sorprendente, pur se in verità, gli è mancata la continuità. Zielinsky in virtù del suo nuovo ruolo, alle spalle della prima punta, voluto dal tecnico di Corigliano Calabro, ha certamente migliorato di molto il suo rendimento, risultando quasi sempre tra i migliori in campo. Le ottime prestazioni fornite in questi ultimi tempi hanno immediatamente attirato l’attenzione della dirigenza di molte società che vanno per la maggiore, per cui si profila, nel prossimo mercato estivo, una vera e propria asta a suon di milioni. Una sua eventuale cessione garantirebbe una plusvalenza enorme ma Aurelio De Laurentiis, per ora, lo considera un calciatore incedibile. Tuttavia è risaputo che nel calcio nulla è certo e tutto può accadere, specialmente al cospetto di una barca di soldi.