Esordio vincente dell’Italia nel girone di qualificazione Mondiale in Qatar

Esordio vincente della nazionale italiana di Mancini nel proprio girone di qualificazione ai Mondiali in Qatar del 2022. Gli azzurri hanno sconfitto, ieri a Parma, l’Irlanda del nord per 2 a 0, grazie alle reti di Berardi e di Immobile. Buona la prova di Lorenzo Insigne, peraltro assist men nell’azione del gol di Immobile. L’Italia ha chiuso la pratica con i britannici nel primo tempo, gestendo poi nella ripresa il risultato. Per gli azzurri si tratta del 23esimo risultato utile consecutivo nell’era manciniana. Con il successo sull’Irlanda gli uomini di Mancini comandano il girone assieme alla Svizzera che a sua volta ha sconfitto per 3 a 1 a Sofia la Bulgaria, prossima avversaria, domenica sera, sempre nella capitale bulgara.