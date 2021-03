Napoli: Gattuso via anche in caso di qualificazione alla Champions

Oramai tra De Laurentiis e Gattuso lo strappo non si può più ricucire, dopo le polemiche sorte alla notizia di contatti con nuovi allenatori, il feeling tra le parti si è rotto, per cui a prescindere da quello che accadrà a fine maggio, il tecnico calabrese ha già pronte le valigie, quindi anche in caso di raggiungimento di una posizione utile alla partecipazione alla prossima Champions League, Gattuso cambierà aria., le richieste da parte di altre squadre di certo non gli mancano, specialmente se andasse via da Napoli con il traguardo Champions raggiunto. E’ indubbio che per lui e per il presidente, il solo obiettivo resta quello di dirsi addio a testa alta. Dunque sulla panchina del Napoli nella prossima stagione si siederà un nuovo allenatore ma al momento non è possibile sapere chi sostituirà Gattuso, molto dipenderà dalla posizione della squadra a fine campionato.

Fonte: Corriere dello Sport