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Rivoluzione nel calendario: la Prefettura ferma la domenica di Serie A

Vincenzo Letizia 13 Maggio 2026 0 1 min read

Il braccio di ferro tra istituzioni e sport raggiunge un nuovo picco di tensione, stravolgendo i piani di tifosi e società impegnate nella volata per l’Europa. Quella che doveva essere una domenica mattina di passione calcistica, con tutte le pretendenti a un posto nella prossima Champions League in campo alle 12:30, è stata cancellata da un provvedimento d’autorità.
La decisione della Prefettura di Roma di dirottare il derby capitolino tra Roma e Lazio alle 20:45 di lunedì ha innescato un effetto domino senza precedenti. Per garantire l’obbligo di contemporaneità tra le squadre in lotta per i medesimi obiettivi di classifica, la Lega Serie A si è vista costretta a posticipare l’intero blocco delle partite correlate.

Lunedì sera di fuoco: gli incroci salvezza e Champions

Insieme alla sfida dell’Olimpico, il programma del lunedì sera si arricchisce di match cruciali:

  • Pisa-Napoli
  • Como-Parma
  • Genoa-Milan
  • Juventus-Fiorentina

Scontro legale all’orizzonte

La reazione del palazzo del calcio non si è fatta attendere. La Lega Serie A ha già minacciato di ricorrere al TAR del Lazio nel caso in cui la Prefettura non ritiri il provvedimento in tempi brevi. Tuttavia, le speranze di un dietrofront sembrano ridotte al lumicino. Secondo le ultime indiscrezioni giornalistiche, la sensazione prevalente è che il ricorso, seppur presentato, non avrà l’esito sperato, confermando di fatto il nuovo palinsesto del lunedì.

Ancora una volta, le esigenze di ordine pubblico entrano in rotta di collisione con la programmazione sportiva, lasciando intendere una gestione della sicurezza che fatica a trovare un equilibrio con i ritmi del campionato moderno. Se il TAR non dovesse intervenire, il precedente rischierebbe di minare seriamente l’autonomia organizzativa della Lega.

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Vincenzo Letizia

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Vincenzo Letizia, giornalista sportivo napoletano classe 1972, ha collaborato con numerose testate nazionali e locali, tra cui Il Golfo, Il Tempo, La Verità, Cronache di Napoli e Il Corriere di Caserta. Ha raccontato il calcio in radio e in TV, partecipando a trasmissioni come Campania Sport, Pane e Pallone, Area Azzurri e ideando format come PianetAzzurro TV. Dirige il portale sportivo pianetazzurro.it e coordina progetti editoriali dedicati all’informazione e al territorio. Accanto al lavoro giornalistico coltiva la scrittura creativa: ama il mare, la montagna, la natura e il punto esatto in cui sogno e nostalgia si trasformano in poesia.

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