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Lo Monaco: “Calcio italiano ormai alla deriva, pagano sempre i tifosi”

Vincenzo Letizia 13 Maggio 2026 0 1 min read

Pietro Lo Monaco è  intervenuto a Febbre a 90, in diretta su Vikonos Radio. Ecco le sue dichiarazioni:

“Il derby di Roma spostato a lunedì? Il nostro è un calcio alla deriva in tutti i sensi, oggi si sente l’esigenza di cose che non fanno altro che allontanare la gente dagli stadi. Dispiace ma è una forma di gestione del nostro calcio che andrebbe rivista ma funziona così. La contemporaneità delle gare esiste, le Prefetture hanno il potere di spostare le partite e chi paga sono i tifosi, che vengono sempre penalizzati. Mi chiedo come sia stato possibile non accorgersi della finale degli Internazionali d’Italia, quando è da un anno che si conosceva la data…

“La data della finale degli Internazionali d’Italia si conosceva da tempo, com’è stato possibile non accorgersene? Poi ci si lamenta che la gente si allontana…” 

Dopo un campionato tiratissimo il Napoli ha un po’ mollato, si pensava magari che l’obiettivo Champions fosse stato raggiunto, ma il secondo posto è lì, un ultimo sforzo e la squdra arriverà dove deve, in un’annata che non va buttata via, dalle negatività si migliora sempre. Il Napoli è chiamato a confermarsi su livelli importanti, in Italia soprattutto, in Europa dovrà invece migliorare assolutamente, tecnicamente ed economicamente per assestarsi sui quartieri alti del panorama continentale.

“Il Napoli ha un po’ mollato ma con un ultimo sforzo è in Champions, Conte resta in azzurro”

Il ringiovanimento della rosa è necessario, bisognerà darsi da fare perchè l’organico è un po’ in la con gli anni, per cui si tornerà all’antico, con profili giovani che soddisfino le esigenze tecniche. Sarà importante il lavoro dello scouting, chi mangia fa mollica, Conte secondo me sarà stimolato dal nuovo corso del club, perché mai dovrebbe andarsene?

Sarri? Massimo rispetto per lui, uno dei tecnici che negli ultimi trent’anni a Napoli ha fatto vedere il miglior gioco, ma dico anche che il club ha già un tecnico di primissimo livello al quale proporrei anche un rinnovo contrattuale.

Chi va in Champions? Ci sono altri due posti, oltre a quelli di Inter e Napoli: vedo la Juve in pole, la Roma è in ascesa, il Milan è in decadenza ma con il Genoa potrebbe riprendersi, il Como potrebbe essere già appagato dal raggiungimento dell’Europa League”.

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Vincenzo Letizia

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Vincenzo Letizia, giornalista sportivo napoletano classe 1972, ha collaborato con numerose testate nazionali e locali, tra cui Il Golfo, Il Tempo, La Verità, Cronache di Napoli e Il Corriere di Caserta. Ha raccontato il calcio in radio e in TV, partecipando a trasmissioni come Campania Sport, Pane e Pallone, Area Azzurri e ideando format come PianetAzzurro TV. Dirige il portale sportivo pianetazzurro.it e coordina progetti editoriali dedicati all’informazione e al territorio. Accanto al lavoro giornalistico coltiva la scrittura creativa: ama il mare, la montagna, la natura e il punto esatto in cui sogno e nostalgia si trasformano in poesia.

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