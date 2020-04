SSCN, da domani partono gli esami medici per giocatori e staff, previsti tre tamponi

Il patron azzurro De Laurentiis ha stabilito il protocollo in ottica di un’eventuale ripartenza della stagione:. ritiro blindato per tutti, giocatori, allenatori, staff medico, staff tecnico, magazziniere, cuoco e body gard, per un totale di 60 persone. Ognuno sarà sottoposto a tre tamponi, il cui costo si aggirerebbe intorno ai 70/100 euro ciascuno.. Naturalmente la società attende l’ok del Governo, per mettere in pratica queste linee guide. Inoltre, a breve, sarà effettuata anche la seconda sanificazione del centro tecnico di Castel Volturno. De Laurentiis intende farsi trovare preparato e pronto in vista di una ripresa degli allenamenti che potrebbe partire a inizio maggio: il fine è quello di creare un gruppo chiuso e a prova di contagio, in sintonia con tutte le norme di sicurezza.

