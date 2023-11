Ultras Curva A – Fuori le mura del Maradona, stanotte, è apparso uno striscione con un preciso messaggio alla squadra

I tifosi napoletani, ovviamente non sono contenti di questo inizio di stagione poco brillante dei giocatori azzurri. Il primo a pagare è stato Rudi Garcia, esonerato dopo il brutto tonfo casalingo con l’Empoli. Il tecnico francese ha le sue responsabilità e su questo non si discute, perà non è l’unico colpevole di questa situazione poco esaltante a cui dovrà rimediare Walter Mazzarri, chiamato da De Laurentiis a rilanciare il Napoli verso posizioni più consone ad una formazione che si è fregiata del titolo di campione d’Italia, appena sei mesi fa. Intanto, a conferma del malcontento della piazza, stanotte è comparso, fuori lo stadio di Fuorigrotta, uno striscione firmato dagli Ultras della Curva A che recitava : “Aver vinto il tricolore non vi dà l’impunità”. Un preciso messaggio di disappunto dei tifosi alla squadra. A questo punto, è d’obbligo una reazione d’orgoglio dei calciatori che finora sono sembrati la brutta copia di sé stessi. Sono mancate, in questo primo scorcio di stagione, quella grinta, quelle motivazioni viste nel campionato scorso. Ora, tutti si augurano un immediato riscatto, sabato, a Bergamo, contro l’Atalanta. Ci sarà la scossa del cambio allenatore? Il Mazzarri bis, potrebbe risultare quell’incentivo necessario a invertire la rotta.