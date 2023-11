EDITORIALE – Mazzarri subito sotto esame contro big blasonate sia in campionato che in Champions

Editoriale. Il ritorno di Mazzarri, a Napoli, dopo dieci anni è stato sicuramente inaspettato, infatti, nessuno avrebbe mai previsto un bis dell’allenatore toscano sulla panchina partenopea. Tuttavia, i suoi precedenti successi con questa società, nonché l’ottima conoscenza dell’ambiente napoletano hanno giocato a suo favore nella scelta del post Garcia. Manco a farlo apposta, però, il buon Valter sarà subito sotto esame dovendo affrontare quattro gare difficilissime tra serie A e Champions League. Si parte da Bergamo, contro l‘Atalanta, sabato 25, quindi tre giorni dopo la trasferta proibitiva di Madrid contro il Real in coppa, quindi l’Inter al Maradona, dove il Napoli non vince da settembre e per finire la Juventus allo Stadium. Quattro giornate da brividi che ci diranno molto di più sul futuro della squadra e del mister che, senza esitazione, ha accettato la proposta contrattuale di solo sette mesi di De Laurentiis, pur di rilanciarsi dopo gli anni bui di Milano, Torino e Cagliari. Naturalmente gli impegni sono assai ostici, sta di fatto, tuttavia, che potrebbe essere l’uomo giusto per dare quella scossa necessaria ai calciatori, che, del resto sono sempre i campioni d’Italia in carica. Non dimentichiamo che Mazzarri riuscì nell’impresa dieci anni or sono quando subentrò a Donadoni. I tifosi napoletani, se il tecnico di San Vincenzo fosse stato scelto in estate, avrebbero storto il naso, invece, attualmente hanno approvato la decisione del presidente memori di quello che fu in grado di fare con una squadra sicuramente meno forte di oggi, trasformando il Cavani di Palermo in un goleador implacabile. Sarà capace di ripetersi anche quest’anno? Beh la risposta l’avremo solo a fine stagione.