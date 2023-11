Ancora un infortunio in casa Napoli – Contusione ad un piede per il danese Lindstrom durante la gara Irlanda vs Danimarca

I problemi in casa Napoli non finiscono mai; dopo Mario Rui, Olivera, Meret e Zielinski, si è infortunato anche il danese Lindstrom, che è uscito dal campo anzitempo, durante la gara di qualificazione ad Euro 2024 tra Irlanda del nord e Danimarca. L’azzurro ha accusato una contusione ad un piede: oggi sono da vagliare le condizioni fisiche del calciatore, il quale, quest’anno ha visto la fortuna girargli le spalle. Intanto il club partenopeo è in stretto contatto con i medici della nazionale danese per conoscere l’entità di questo infortunio che non sembra grave. Il giocatore tornerà questo pomeriggio a Castel Volturno, dove sarà sottoposto ad accertamenti. Inoltre Lindstrom avrà l’opportunità di conoscere il nuovo tecnico Walter Mazzarri che auspica un suo recupero per la prossima gara di campionato contro l’Atalanta.