EURO 2024 – Obiettivo raggiunto per l’Italia di Spalletti, azzurri alla fase finale della manifestazione continentale

In virtù del pari a reti bianche, contro l’Ucraina, la nazionale italiana di Luciano Spalletti ha raggiunto l’obiettivo qualificazione agli europei dell’anno prossimo in Germania. Gli azzurri passano il turno come secondi del girone, grazie al successo dell’andata per 2 a 1 con il team ucraino. In verità, sul finire del match, c’era un netto rigore a favore degli uomini di Rebrov, non visto nè dal fischietto spagnolo né dal Var. La nostra nazionale non meritava di perdere, tuttavia, c’è questa ombra sulla qualificazione. Gli ultimi minuti sono stati un incubo per Di Lorenzo e compagni; tutti in difesa all’italiana alla stregua del gioco di Trapattoni. Comunque, quel che contava era ottenere il pass per la Germania e l’Italia l’ha conseguito a prescindere dal mancato penalty per gli avversari, disputando un buonissimo primo tempo. Del resto siamo ancora i campioni d’Europa in carica.