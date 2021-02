LE INTERVISTE – Napoli, Zielinski: “Eravamo superiori. Gattuso? Siamo tutti uniti, daremo il massimo”

Piotr Zielinski, centrocampista del Napoli, dopo l’inutile vittoria contro il Granada (in virtù dell’andata, passano gli andalusi) è intervenuto al microfono di Sky Sport: “Dopo il primo gol segnato subito dovevamo aggredire di più, attaccarli di più, essere più cattivi e avremmo fatto gol perché eravamo superiori. Il gol subito poi ha complicato tutto. Nella ripresa abbiamo creato un paio di occasioni per andare in vantaggio con più gol e superare il turno”.

Uscire ai sedicesimi d’Europa League fa male?

“C’è amarezza. Per tutti: giocatori, società, i nostri tifosi che ci hanno caricato anche oggi. Purtroppo non siamo riusciti a superare il turno. Ora pensiamo al campionato e cerchiamo di conquistare la miglior posizione possibile per tornare a giocare in Europa l’anno prossimo”.

Come si fa a cambiare questa stagione?

“Bisogna vincere le partite il più possibile. Ora è rimasto solo il campionato, non ci resta che dare il massimo. Siamo in emergenza, speriamo che tornino presto gli altri. Ora c’è il Benevento e dovremo conquistare per forza i tre punti. Guardiamo avanti”.

Non andava interpretata meglio la partita d’andata?

“E’ difficile da spiegare. Lì abbiamo preso due gol in dieci minuti e dovevamo essere più concentrati. Lì il primo tempo non è stato fatto bene, ma nel secondo abbiamo creato. Oggi invece abbiamo fatto meglio, ma non ci è bastato e purtroppo siamo fuori dalla coppa”.

L’Inter si è ripresa in campionato dopo l’uscita dall’Europa.

“Il nostro obiettivo ora è vincere quante più partite è possibile per arrivare nella miglior posizione. Daremo tutto per la società e per i nostri tifosi che meritano di vederci vincere. Ci sono tante squadre che lottano in Serie A”.

Anche per l’allenatore?

“Certo. L’allenatore è ovvio, come per i giocatori. Noi siamo tutti insieme, daremo tutto fino a fine campionato”.