Serie A – Posticipi del Lunedì, 19esima giornata, l’Empoli espugna San Siro, sponda Inter, pari tra Bologna e Cremonese

Si sono disputati ieri, due posticipi del Monday night di serie A, validi per la diciannovesima giornata di campionato, ultima di andata. Risultato clamoroso a San Siro, dove, a sorpresa l’Empoli ha battuto per 1 a 0 l’Inter, reduce dal trionfo in Supercoppa. Una sconfitta che allontana ulteriormente i nerazzurri dalla capolista Napoli, oggi distante ben 13 lunghezze. Importante vittoria, invece, per i toscani che sorpassano la Juventus e occupano il nono gradino della classifica con 25 punti. Nell’altro match pari e patta tra Bologna e Cremonese che chiudono lo scontro diretto sull‘1 a 1. I lombardi, tuttavia, restano ultimi. Stasera il turno si concluderà con Lazio – Milan, i rossoneri costretti a vincere per restare ancora attaccati al treno scudetto.