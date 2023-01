NAPOLI -Kvaratkshelia, domenica sera, regolarmente in campo contro i giallorossi, al Maradona

Il talentuoso esterno azzurro Kvaratkshelia, ripresosi completamente dallo stato influenzale che lo ha tenuto fermo contro Cremonese e Salernitana, ieri, nonostante il giorno di riposo concesso dall’allenatore, in quel di Castel Volturno, è tornato ad allenarsi, insieme ai compagni Demme e Juan Jesus, per farsi trovare pronto nella prossima gara interna con la Roma, in programma, domenica sera, a Fuorigrotta, valida per la prima giornata del girone di ritorno. Dunque, buone notizie per Spalletti ed i tifosi partenopei che vedono nel georgiano il loro nuovo idolo. Malgrado Elmas lo abbia degnamente sostituito, con Kvaratkshelia in formazione, è tutta un’altra musica, senza nulla togliere al macedone che sta facendo benissimo. Le sue serpentine in area avversaria ed i suoi colpi di genio rappresentano un‘arma in più per il Napoli che contro la squadra di Mourinho ambisce all’ennesimo successo che potrebbe significare una vera ipoteca sulla vittoria del campionato. Per l’occasione, allo stadio Diego Armando Maradona, ci sarà una grande cornice di pubblico, pronto a sostenere gli uomini del tecnico di Certaldo dal primo all’ultimo minuto.