NEWS

Napoli ko 2-6 in Champions: non il peggior risultato europeo per una squadra italiana

Vincenzo Letizia 22 Ottobre 2025 0 56 sec read

Il Napoli ha subito una sconfitta storica in Champions League, perdendo 2-6 contro il PSV Eindhoven. Tuttavia, questo risultato non rappresenta il peggior passivo subito da una squadra italiana in Europa. Il record negativo spetta alla Juventus, che nel 1957-58 fu battuta 7-0 dal Wiener SC, club attualmente in terza divisione austriaca. La partita si disputò allo stadio Ernst Happel di Vienna e vide in campo leggende come Boniperti, Charles e Sivori.

Subito dopo, la Roma ha subito tre sconfitte pesanti: un 7-1 all’Old Trafford contro il Manchester United nel 2006, un altro 7-1 contro il Bayern Monaco all’Olimpico nel 2014 e un 6-1 inflitto dal Barcellona al Camp Nou nel 2015. Anche l’Inter figura in questa lista con un 5-0 subito dal PSG nella finale del 2020. L’Atalanta ha vissuto altre pesanti sconfitte, come il 5-0 contro il Liverpool nel 2020 e il 4-0 subito dal Manchester City nel 2019. Il Milan ha perso 5-1 contro il Barcellona nel 1960, mentre l’Inter ha subito un 5-1 contro l’Arsenal nel 2004.

In sintesi, sebbene il 2-6 subito dal Napoli sia una sconfitta significativa, non rappresenta il peggior passivo subito da una squadra italiana in competizioni europee.

Commenti
Tags :

Vincenzo Letizia

View More Posts

Giornalista sportivo, nasce a Napoli il 16/02/1972. Tante le esperienze professionali: collaboratore dei quotidiani “IL TEMPO”, “NAPOLI NORD”, “LA VERITA'”, “DOSSIER MAGAZINE”, “CRONACHE DI NAPOLI”, dei mensili “L’OASI” e “IL VOMERESE”. Corrispondente da Napoli del quotidiano “IL GOLFO”, redattore del periodico “CORRIERE DEL PALLONE”, direttore editoriale del settimanale di scommesse sportive 'PianetAzzurro FreeBet'. Responsabile dei servizi sportivi del “CORRIERE DI CASERTA”. Tra i collaboratori del ‘laboratorio di giornalismo e di comunicazione’ diretto da Michele Plastino. Inviato della trasmissione radiofonica “ZONA MISTA” in onda su CRC targato Italia. Più volte ospite alle trasmissioni televisive “Campania Sport” e “PANE E PALLONE” in onda su Canale 21, “ULTRAZOOM” in onda su TCS, “TRIBUNA Sport” in onda su Televomero, “Sotto Rete” in onda su TLA. Ideatore ed opinionista della trasmissione WEB/RADIO 'MONDO CALCIO' andata in onda sulla Tele5 Napoli tutti i lunedì alle 18,00 e i venerdì alle 21,30. Ha curato ogni sabato pomeriggio, intorno alle ore 16,30, la rubrica radiofonica su 'RADIO PUNTO ZERO' (FM 102.00) 'LA BOLLETTA' all'interno del seguitissimo programma 'Zero Magazine' in onda dalle 16:00 alle 19:00 (su www.rpz.it in Live Streaming). Ideatore e conduttore del programma TV 'CALCIOMERCATO & SCOMMESSE MONDIALI' andato in onda su Area Blu TV durante il Mondiale sudafricano. Opinionista fisso del programma TV 'AREA AZZURRI' in onda tutti i martedì alle ore 21 sul digitale terrestre 'AREA BLU TV'. Ospite fisso della trasmissione "SORRISI E PALLONI" in onda su Radio Punto Nuovo e su Capri Event TV. Opinionista della trasmissione televisiva "NAPOLI CALCIO LIFE" in onda su Capri Event TV e TeleCapri Sport. Autore e produttore della trasmissione televisiva "PIANETAZZURRO TV" in onda su RTN. _____ ATTUALMENTE presidente dell'associazione giornalistica AGiCaV; direttore editoriale del periodico cartaceo PIANETAZZURRO direttore generale dell'omonimo portale sportivo https://www.pianetazzurro.it, del sito di cronaca e intrattenimento www.campaniaveritas.it e della guida gastronomica www.golosando.eu

Antonello Perillo: “Mi piacerebbe vedere Koulibaly capitano”

In diretta a ‘Un Calcio Alla Radio’, trasmissione condotta da Umberto Chiariello su Radio CRC, è intervenuto Antonello Perillo, caporedattore del TGR Campania: “Sosta lunga? […]

12 Gennaio 2019 0 1 min read

LE INTERVISTE – Mertens: presto saremo al top

“Ci manca poco per essere al top“. Dries Mertens ancora in gol in Europa dopo la rete di domenica contro la Roma. Sempre più Re dei bomber. […]

4 Dicembre 2020 0 46 sec read

Conte: “Non sono bastati 5 cambi. Eriksen? Deve ritrovare intensità”

Antonio Conte, allenatore dell’Inter, dopo la sconfitta interna in Coppa Italia con il Napoli è intervenuto al microfono di Rai Sport: “Il Napoli è venuto a San […]

12 Febbraio 2020 0 2 min read

Prossimo turno di A – Antonio Conte non sarà in panchina, al Dall’Ara di Bologna, in quanto squalificato dal giudice sportivo

Il grande entusiasmo dei tifosi della squadra azzurra che, ieri, ha finalmente, ritrovato il successo casalingo sul Milan dopo sette anni, è stato, in parte, […]

31 Marzo 2025 0 51 sec read
Segui il canale PianetAzzurro.it su WhatsApp, clicca qui