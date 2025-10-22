Napoli ko 2-6 in Champions: non il peggior risultato europeo per una squadra italiana

Il Napoli ha subito una sconfitta storica in Champions League, perdendo 2-6 contro il PSV Eindhoven. Tuttavia, questo risultato non rappresenta il peggior passivo subito da una squadra italiana in Europa. Il record negativo spetta alla Juventus, che nel 1957-58 fu battuta 7-0 dal Wiener SC, club attualmente in terza divisione austriaca. La partita si disputò allo stadio Ernst Happel di Vienna e vide in campo leggende come Boniperti, Charles e Sivori.
Subito dopo, la Roma ha subito tre sconfitte pesanti: un 7-1 all’Old Trafford contro il Manchester United nel 2006, un altro 7-1 contro il Bayern Monaco all’Olimpico nel 2014 e un 6-1 inflitto dal Barcellona al Camp Nou nel 2015. Anche l’Inter figura in questa lista con un 5-0 subito dal PSG nella finale del 2020. L’Atalanta ha vissuto altre pesanti sconfitte, come il 5-0 contro il Liverpool nel 2020 e il 4-0 subito dal Manchester City nel 2019. Il Milan ha perso 5-1 contro il Barcellona nel 1960, mentre l’Inter ha subito un 5-1 contro l’Arsenal nel 2004.
In sintesi, sebbene il 2-6 subito dal Napoli sia una sconfitta significativa, non rappresenta il peggior passivo subito da una squadra italiana in competizioni europee.