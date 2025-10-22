INTERVISTE

LE INTERVISTE – PSV, Bosz esalta la vittoria: "Partita grandiosa, risultato indimenticabile"

Vincenzo Letizia 22 Ottobre 2025

Il PSV Eindhoven ha dominato il Napoli con un netto 6-2, lasciando un segno indelebile nella memoria dei tifosi e degli addetti ai lavori. Il tecnico dei Boeren, Peter Bosz, ha commentato con entusiasmo la prestazione della sua squadra: “Abbiamo giocato una partita grandiosa e vinto. È un risultato che non sarà dimenticato. All’inizio è stato difficile, ma poi abbiamo preso il controllo del gioco.”

Bosz ha anche riconosciuto la pressione esercitata dal Napoli, ma ha sottolineato la capacità della sua squadra di reagire positivamente: “Il Napoli ci ha dato pressione, ma siamo riusciti a gestirla bene e a capitalizzare le occasioni.”

Questa vittoria rappresenta un’importante affermazione per il PSV, che ha dimostrato qualità e determinazione contro una delle squadre più temibili d’Europa.

Vincenzo Letizia

