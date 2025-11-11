AZZURRI PER SEMPRE

AZZURRI PER SEMPRE – Luis Vinicio, o' Lione: il cuore e la grinta di un Napoli che non si è mai arreso

11 Novembre 2025

C’è un filo invisibile che lega il Napoli alle sue anime più vere, quelle che hanno saputo fondere talento, passione e orgoglio. Dopo Giuseppe Taglialatela, simbolo di appartenenza e amore per la maglia, oggi il nostro viaggio nella rubrica Azzurri per Sempre prosegue con un uomo che ha lasciato un’impronta profonda nella storia del club: Luis Vinicio, per tutti o’ Lione.

Arrivato a Napoli negli anni Sessanta, Vinicio conquistò subito la piazza con il suo temperamento e la sua forza travolgente. Non era solo un centravanti potente, ma un leader in campo, un trascinatore che incarnava la grinta e la fame del popolo partenopeo. Le sue reti, la generosità, il modo di affrontare ogni partita come una battaglia lo resero un idolo assoluto del San Paolo.

Ma la leggenda di Luis Vinicio non si fermò ai suoi gol. Tornò a Napoli da allenatore, regalando alla città uno dei periodi più entusiasmanti e spettacolari della sua storia calcistica. Fu lui a portare il famoso calcio totale in Italia, anticipando i tempi con un Napoli coraggioso, offensivo, moderno. Quel gioco spumeggiante, fatto di pressing e movimento continuo, incantò gli appassionati e lasciò un segno indelebile nella memoria collettiva.

Vinicio è stato, e resta, un simbolo della mentalità napoletana: coraggiosa, passionale, mai doma. Il suo nome evoca rispetto e nostalgia, ma anche orgoglio per ciò che ha rappresentato. O’ Lione è l’immagine di un calcio romantico, di un tempo in cui l’amore per la maglia contava più di tutto.

Luis Vinicio, un leone per sempre. Azzurro nel cuore, nella storia, nella leggenda.

Vincenzo Letizia

