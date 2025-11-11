NEWS

NAPOLI – Stante la situazione poco piacevole, Conte non guarderà in faccia a nessuno, occorre invertire, subito, la rotta

Armando Fico 11 Novembre 2025

Oggi come oggi,  in casa Napoli, la situazione è abbastanza delicata, ragion per cui occorre immediatamente correre ai ripari, al fine di ritrovare, una volta per tutte,  il giusto equilibrio. Antonio Conte ha deciso di non guardare in faccia a nessuno:quello che conta è invrtire subito questo trend negativo che sta durando fin troppo, per  riportare la squadra sui livelli che le competono. Non è quello visto a Bologna il vero Napoli. Ora, tutti sono sotto esame, vecchi e nuovi giocatori hannol’obbligo di fare un esame di coscienza, darsi una mossa, per guadagnare un posto da titolare in squadra. Soltanto chi darà il massimo, nel corso degli allenamenti, potrà aspirare a giocare dall’inizio. Per prima cosa, tutti dovranno fare una vita più regolare e sgombrare la testa da altri imopegni. Bisogna, poi essere molto più  energici e pensare positivo, se si vuole uscire dal tunnel. Il mister ha la piena fiducia di De Laurentiis, d’ora in poi non esistono titolari fissi, ogni gerarchia è cancellata, garanzie di giocare sempre non ci saranno.

Armando Fico

