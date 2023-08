Napoli, stop con il Celta Vigo per Gabri Veiga: trattativa rischia di saltare

Rischia di non farsi più Gabri Veiga al Napoli. Il club azzurro che evidentemente sperava di monetizzare la cessione di Zelinski per finanziare l’acquisto di Gabri Veiga, avrebbe cambiato le condizioni d’acquisto: il Celta pare sia parecchio indispettito e al momento ha tolto il ragazzo dal mercato.

Con il giocatore l’accordo è totale, sono cambiante però alcune cose tra le due società, che stanno rallentando l’affare. Secondo quanto raccolto da Fabrizio Romano, diffuso sui social ufficiali, il Napoli ha cambiato le condizioni contrattuali: l’attuale accordo è di 30 milioni più 6 di bonus.

Questa è la cifra dalla quale il Celta non intende muoversi. Per il momento l’affare è bloccato, il giocatore era atteso in Italia questa settimana, ma attualmente l’affare non si farà. Poi, quel che succederà da qui alla fine del mercato lo vedremo..