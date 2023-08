Posticipi di A del Monday Night del primo turno di serie A, Milan ok

Giocati, ieri, gli ultimi due posticipi del primo turno di serie A: il Monday Night ha registrato questi risultati:

Torino – Cagliari 0-0

Bologna – Milan 0-2

Pertanto i rossoneri, con il successo propiziato dalle reti, nel primo tempo, di Giroud, sempre lui e Pulisic, allo Stadio Dall’Ara, vanno a far compagnia a Fiorentina, Napoli, Juventus, Inter Verona e Atalanta in vetta alla graduatoria. Quello di ieri è stato un buon Milan, pur se nella ripresa ha perso un pò di brillantezza, rischiando di subire un gol che avrebbe riaperto la gara. Pari a reti bianche, invece, nel match del tardo pomeriggio, al Grande Torino, le due contendenti si sono divise la posta in palio, dopo 95 minuti senza emozioni. Si tratta del secondo risultato nullo, dopo quello della Roma, nelle dieci partite disputate nella tre giorni di campionato.