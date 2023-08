Frosinone – Napoli – Solo ora viene fuori uno spiacevole episodio di violenza contro un giovane tifoso azzurro

Nella serata di ieri sono venuti a galla degli spiacevolissimi episodi di violenza, accaduti dopo il match di sabato a Frosinone, contro dei tifosi partenopei, in particolare verso un adolescente di 15 anni, circondato da pseudo sostenitori della compagine laziale. Il giovanissimo tifoso azzurro di origini abruzzesi ha reso noto che all’uscita dello Stadio Stirpe, nel mentre si recava col padre nel parcheggio, per prendere la macchina è stato letteralmente accerchiato da un gruppetto di facinorosi con cattive intenzioni, che lo hanno, prima privato del cappello del Napoli e poi gli hanno imposto di levarsi la maglia con la scritta “ULTRAS LIBERI NAPOLI“. Solamente l’intervento del genitore del ragazzo ha evitato che la situazione si aggravasse. Un episodio molto vergognoso, brutto pure da raccontare, purtroppo non è e non sarà l’ultimo. Disgraziatamente, in questa epoca, ci sono moltissimi giovani che usano il calcio come scusa per fare una vera guerra contro le forze dell’ordine ed i tifosi ospiti, specialmente quando si tratta di napoletani, invisi in quasi tutti gli stadi d’Italia.