Mercato – Qualche ombra sulla trattativa Veiga ma l’affare si farà al 100%

Al momento non c’è ancora nero su bianco sull’affare Gabri Veiga al Napoli, la SSCN, ormai, ha definito e concordato con il club spagnolo la cifra per l’acquisto del suo cartellino che si aggira in totale sui 40mln di euro. Tuttavia, nella giornata di ieri si è verificato un piccolo intoppo che riguarda la modalità di pagamento, i bonus e le eventuali percentuali sulla rivendita futura del calciatore. Intanto i procuratori di Veiga hanno chiesto ancora qualche giorno di tempo per leggere accuratamente le solite interminabili pagine del contratto redatto dalla Filmauro. L’affare, però non è affatto in pericolo, questione solo di ore ed il centrocampista ventunenne arriverà in Italia con grande soddisfazione di Garcia e della dirigenza azzurra che sta per concludere uno sei suoi più importanti acquisti della storia del club.

Fonte Gazzetta dello Sport